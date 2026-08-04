«Сказали ехать на родину»: почему в Москве сиротам из регионов отказывают в законном жилье даже после победы в суде

Трое сирот отсудили право на квартиры в столице, но так и не получили жилье Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Эвелине Еременко 22 года, и она сирота. Девушка росла в Благовещенске, но в 14 осталась без родителей: мать просто уехала в другой город и перестала выходить на связь. Отец покинул семью еще раньше, так что Эвелину взяла под опеку старшая сестра.

В 17 лет девушка переехала в Москву и поступила в университет на клинического психолога. Еременко имеет право на государственную квартиру в столице, только вот получить ее не может. Эвелина судилась три года, и в марте 2026 года кассационный суд наконец встал на ее сторону, но выдавать жилье ей не спешат.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, с чем сталкиваются сироты при переезде в столицу и чем заняты ответственные за их благополучие ведомства.

«Пришел отказ и исключение»

Игорь Сергеев (имя и фамилия изменены по просьбе героя) родом из Оренбургской области. Он рассказал MSK1.RU, что мать лишили родительских прав и его ребенком забрала к себе тетя в Подмосковье. В 2010 году он окончил школу в Подмосковье, поступил в колледж, а с 2016-го начал жить и работать в столице.

«В опеке в Московской области нам сказали, что мы здесь ни на что не претендуем и нужно ехать на родину. Я поехал туда, пробыл там год, собирая документы, и меня поставили в очередь в Оренбургской области, когда мне исполнилось 18 лет. После этого я устроился работать инженером в Москве», — рассказал Игорь.

Вся его жизнь с тех пор была связана со столицей: тут он работал, строил отношения. Игорь решил попытаться получить жилье здесь и с помощью юристов собрал доказательства, что живет в Москве.

Я написал заявление в ГБУ Центр «Содействие», которое в Москве отвечает за сирот. Меня включили в список в 2024 году, и я подал заявление, чтобы мне предоставили сертификат вместо квартиры. На что мне пришел отказ и исключение из списка детей-сирот. Игорь Сергеев сирота

В июне 2026 года он наконец добился того, чтобы суд встал на его сторону: Сергеева должны включить в список детей-сирот.

«Изначально все документы приняли, отказа не было, а уже после, видать, какая-то комиссия определила, что у меня недостаточно прав. Сейчас я снова подал заявление, чтобы меня включили в список детей-сирот, и приложил решение суда», — заключил он.

«Исполнять судебное решение они не станут»

В похожей ситуации оказалась и Альбина Бондарь из Ставропольского края — ее историю MSK1.RU рассказал супруг Максим. Мать воспитывала Альбину в одиночку и погибла, когда дочери было два года. С тех пор девочка жила с бабушкой. После школы Альбина переехала в Краснодар, чтобы учиться в медицинском колледже, где и познакомилась с будущим мужем.

«Альбина состояла в списках в Ставропольском крае, но не получила там жилье. Ей отвечали, что квартир нет. В 2022 году я выпустился из военного училища, и меня распределили в Москву. У нас не было выбора: я офицер, она член семьи. Сейчас живем на съемной квартире, у нас годовалый ребенок», — рассказал он.

Альбина тоже выиграла суды, но Департамент городского имущества Москвы (ДГИ), по словам Максима, отказался выполнять решение. Семья продолжает писать жалобы, но пока результатов нет.

Все жалобы стекаются в Департамент труда и соцзащиты, который говорит, что они всё выполнили, а на Департамент городского имущества повлиять не могут. В самом ДГИ нам ответили, что пока кассации не будет, исполнять судебное решение они не станут. Юристы говорят, что это незаконно. Максим супруг Альбины Бондарь

«У них нет помощи от семьи»

Юрист проекта «Квартиру — сироте» Кирилл Гудков заявил MSK1.RU, что в России существует системная проблема: сироты имеют право перевестись из любого региона туда, где фактически живут, но вынуждены за него судиться.

«Просто так сирот, как правило, не переводят. А в Москве, если переводят, то включают в список и затем исключают из него. В этих трех кейсах мы везде просудились в нашу пользу, но им ничего пока не дают», — рассказал Гудков.

Эвелина Еременко, например, выиграла даже в кассации, но жилье так и не получила.

Извините, мы судились три года! Всё это время ей надо снимать жилье. Это все молодые люди, им нужно учиться, снимать квартиру, это очень сложно, тем более у них нет помощи от семьи. Кирилл Гудков юрист

По его словам, в России прослеживается дефицит бюджетов на квартиры для сирот, особенно в регионах. В Москве и области ситуация лучше: обычно жилье они получают почти сразу после 18 лет, если стояли на учете там же до совершеннолетия.

Могут ли сироты получать квартиры не в тех городах, где родились? Узнать Кирилл Гудков разъяснил, что сирота должен получить жилье именно по месту своего фактического проживания — такова официальная позиция Верховного суда РФ. «Единственный критерий для обеспечения жильем — это место жительства. Не место рождения, не место первичного устройства в семью. Если не дали квартиру в его регионе — человек должен получить жилье по месту жительства», — сказал юрист.

«Департамент исполнил свою часть»

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы (ДТСЗН) разъяснили позицию по исполнению решения суда в отношении Альбины Бондарь. Ведомство обязано было включить девушку в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, и сделало это.

«ДТСЗН исполнил свою часть судебного решения в полном объеме и в установленный срок. С этого момента обязательства ДТСЗН перед судом считаются выполненными, поскольку действующее законодательство не наделяет департамент полномочиями по распределению жилых помещений или изменению очередности их предоставления. Комиссия ДТСЗН отслеживает ситуацию и в пределах своей компетенции содействует исполнению решения», — сообщили в пресс-службе.

В Департаменте городского имущества Москвы сообщили MSK1.RU, что предоставляют детям-сиротам квартиры по решению городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решения по героям этого текста в департамент не поступали.