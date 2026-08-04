«Сказали ехать на родину»: почему в Москве сиротам из регионов отказывают в законном жилье даже после победы в суде

Эвелине Еременко 22 года, и она сирота. Девушка росла в Благовещенске, но в 14 осталась без родителей: мать просто уехала в другой город и перестала выходить на связь. Отец покинул семью еще раньше, так что Эвелину взяла под опеку старшая сестра.
В 17 лет девушка переехала в Москву и поступила в университет на клинического психолога. Еременко имеет право на государственную квартиру в столице, только вот получить ее не может. Эвелина судилась три года, и в марте 2026 года кассационный суд наконец встал на ее сторону, но выдавать жилье ей не спешат.
Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, с чем сталкиваются сироты при переезде в столицу и чем заняты ответственные за их благополучие ведомства.
«Пришел отказ и исключение»
Игорь Сергеев (имя и фамилия изменены по просьбе героя) родом из Оренбургской области. Он рассказал MSK1.RU, что мать лишили родительских прав и его ребенком забрала к себе тетя в Подмосковье. В 2010 году он окончил школу в Подмосковье, поступил в колледж, а с 2016-го начал жить и работать в столице.
«В опеке в Московской области нам сказали, что мы здесь ни на что не претендуем и нужно ехать на родину. Я поехал туда, пробыл там год, собирая документы, и меня поставили в очередь в Оренбургской области, когда мне исполнилось 18 лет. После этого я устроился работать инженером в Москве», — рассказал Игорь.
Вся его жизнь с тех пор была связана со столицей: тут он работал, строил отношения. Игорь решил попытаться получить жилье здесь и с помощью юристов собрал доказательства, что живет в Москве.
Я написал заявление в ГБУ Центр «Содействие», которое в Москве отвечает за сирот. Меня включили в список в 2024 году, и я подал заявление, чтобы мне предоставили сертификат вместо квартиры. На что мне пришел отказ и исключение из списка детей-сирот.
В июне 2026 года он наконец добился того, чтобы суд встал на его сторону: Сергеева должны включить в список детей-сирот.
«Изначально все документы приняли, отказа не было, а уже после, видать, какая-то комиссия определила, что у меня недостаточно прав. Сейчас я снова подал заявление, чтобы меня включили в список детей-сирот, и приложил решение суда», — заключил он.
«Исполнять судебное решение они не станут»
В похожей ситуации оказалась и Альбина Бондарь из Ставропольского края — ее историю MSK1.RU рассказал супруг Максим. Мать воспитывала Альбину в одиночку и погибла, когда дочери было два года. С тех пор девочка жила с бабушкой. После школы Альбина переехала в Краснодар, чтобы учиться в медицинском колледже, где и познакомилась с будущим мужем.
«Альбина состояла в списках в Ставропольском крае, но не получила там жилье. Ей отвечали, что квартир нет. В 2022 году я выпустился из военного училища, и меня распределили в Москву. У нас не было выбора: я офицер, она член семьи. Сейчас живем на съемной квартире, у нас годовалый ребенок», — рассказал он.
Альбина тоже выиграла суды, но Департамент городского имущества Москвы (ДГИ), по словам Максима, отказался выполнять решение. Семья продолжает писать жалобы, но пока результатов нет.
Все жалобы стекаются в Департамент труда и соцзащиты, который говорит, что они всё выполнили, а на Департамент городского имущества повлиять не могут. В самом ДГИ нам ответили, что пока кассации не будет, исполнять судебное решение они не станут. Юристы говорят, что это незаконно.
«У них нет помощи от семьи»
Юрист проекта «Квартиру — сироте» Кирилл Гудков заявил MSK1.RU, что в России существует системная проблема: сироты имеют право перевестись из любого региона туда, где фактически живут, но вынуждены за него судиться.
«Просто так сирот, как правило, не переводят. А в Москве, если переводят, то включают в список и затем исключают из него. В этих трех кейсах мы везде просудились в нашу пользу, но им ничего пока не дают», — рассказал Гудков.
Эвелина Еременко, например, выиграла даже в кассации, но жилье так и не получила.
Извините, мы судились три года! Всё это время ей надо снимать жилье. Это все молодые люди, им нужно учиться, снимать квартиру, это очень сложно, тем более у них нет помощи от семьи.
По его словам, в России прослеживается дефицит бюджетов на квартиры для сирот, особенно в регионах. В Москве и области ситуация лучше: обычно жилье они получают почти сразу после 18 лет, если стояли на учете там же до совершеннолетия.
Могут ли сироты получать квартиры не в тех городах, где родились?
Кирилл Гудков разъяснил, что сирота должен получить жилье именно по месту своего фактического проживания — такова официальная позиция Верховного суда РФ.
«Единственный критерий для обеспечения жильем — это место жительства. Не место рождения, не место первичного устройства в семью. Если не дали квартиру в его регионе — человек должен получить жилье по месту жительства», — сказал юрист.
«Департамент исполнил свою часть»
В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы (ДТСЗН) разъяснили позицию по исполнению решения суда в отношении Альбины Бондарь. Ведомство обязано было включить девушку в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, и сделало это.
«ДТСЗН исполнил свою часть судебного решения в полном объеме и в установленный срок. С этого момента обязательства ДТСЗН перед судом считаются выполненными, поскольку действующее законодательство не наделяет департамент полномочиями по распределению жилых помещений или изменению очередности их предоставления. Комиссия ДТСЗН отслеживает ситуацию и в пределах своей компетенции содействует исполнению решения», — сообщили в пресс-службе.
В Департаменте городского имущества Москвы сообщили MSK1.RU, что предоставляют детям-сиротам квартиры по решению городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решения по героям этого текста в департамент не поступали.
Ранее журналисты публиковали интервью с 19-летней сиротой, которая стоит в очереди на квартиру и живет в долг. Самое тяжелое для нее — осознавать, что обратиться за помощью не к кому.