Контроль за банковскими переводами хотят ужесточить: новости 3 августа

Речь идет о пересмотре правил блокировок банковских счетов Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 августа.

Ямал охватили лесные пожары

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжаются масштабные лесные пожары. По информации регионального правительства, на данный момент зафиксировано 144 очага возгорания, охвативших территорию в 26,5 тысячи гектаров.

Источник: Дмитрий Артюхов / VK

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, наиболее сложная обстановка сложилась в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском и Пуровском районах. В ликвидации пожаров задействованы 640 человек, три вертолета Ми-8 с водосливными баками и наземная техника.

Источник: Дмитрий Артюхов / VK

Кроме того, в ближайшие дни в регион прибудут еще 75 пожарных: 45 человек из авиабазы Республики Карелия и 30 — из Уральской авиабазы. Также в Ямал уже приехали 100 пожарных из Иркутска. Ранее на помощь местным спасателям были направлены 150 специалистов из Екатеринбурга, Архангельской и Тюменской областей.

Губернатор отметил, что основная цель — предотвратить распространение огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры. В связи с этим на Ямале введен запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. Это уже второй режим чрезвычайной ситуации в лесах региона в текущем сезоне. Первый был объявлен 23 июня из-за пожаров в заповеднике «Верхне-Тазовский» и снят после стабилизации обстановки.

Источник: правительство ЯНАО / VK

По данным представителей регионального центра гидрометеорологии, на начало недели в Ямало-Ненецком округе ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. С 4 августа в западных, а затем и в восточных районах округа прогнозируются осадки различной интенсивности. Улучшение погодных условий ожидается к 7 августа, когда на всей территории региона могут пройти дожди и температура может опуститься до +15…+20 градусов и ниже.

Дрон атаковал склад Wildberries во Владимирской области

Дрон атаковал склад Wildberries в Собинском районе Владимирской области, что привело к пожару и ранениям четырех человек. Площадь возгорания составила 100 тысяч квадратных метров, но его удалось локализовать лишь к вечеру.

Сотрудников эвакуировали, но без пострадавших не обошлось. Один человек госпитализирован, двоим другим оказали амбулаторную помощь. Четвертый пострадавший получил травму головы. Мужчина отказался от госпитализации, его состояние стабильное, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Wildberries подтвердил факт атаки и сообщил о переносе логистических операций на другие объекты. Часть товара удалось спасти, и после оценки ущерба начнется его сортировка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ о террористическом акте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Люди погибли из-за удара беспилотника по пляжу в Геленджике

Беспилотник атаковал пляж в курортном селе Архипо-Осиповка, расположенном в Геленджике. В результате удара погибли люди, среди жертв есть дети.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди погибших — один ребенок, а среди пострадавших — двое детей. Двое взрослых и один ребенок были доставлены в больницу, остальным пострадавшим помощь оказали на месте без госпитализации.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил направить на место происшествия специализированную бригаду медицины катастроф. Глава Геленджика Алексей Богодистов отметил, что на месте развернут оперативный штаб и организована координация служб.

По информации, полученной от коллег из 93.RU, глава города официально сообщил об опасности, связанной с беспилотниками, в 08:34 по московскому времени. Через 10 минут он объявил об отмене угрозы.

Местные жители и туристы Архипо-Осиповки утверждают, что не слышали сирен. Дрон был замечен в районе одного из пляжей.

«Были на пляже, уже не успевали уйти, спрятались за уступом, накрылись лежаками, не увидели, где взорвался», — сообщают очевидцы.

Некоторые отдыхающие не поняли, что произошло. Они видели на пляже мужчину с ранением в плечо. После инцидента многие туристы решили срочно покинуть курорт.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, после атаки в медицинские учреждения были госпитализированы 17 человек. Четверо из них, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.

Позже губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что число погибших увеличилось до семи, трое из которых — дети. Число пострадавших достигло 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь.

В России обновили федеральный перечень учебников

Министерство просвещения России утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ. Этот приказ вступил в силу 3 августа 2026 года.

В документе сообщается, что министерство заменило старый перечень учебников 2025 года на новый. Он будет действовать для начального, основного и среднего общего образования.

В новый список, среди прочих, вошли учебники по обществознанию для 9, 10 и 11-го классов под редакцией Д. А. Медведева и учебник «Обществознание: базовый уровень: учебник для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования». Также в перечень включены учебники по истории для 5–9-х классов под редакцией В. Р. Мединского.

Против Apple возбудили дело

ФАС возбудила дело против Apple из-за невыполнения предупреждения. Корпорацию обвиняют в том, что на iPhone и iPad не устанавливаются приложения «Макс» и Rustore.

По данным ФАС, Apple не выполнила требование о предустановке российского мессенджера и отечественного магазина приложений на устройства с iOS (iPhone, iPad). Ранее ФАС предупредила Apple об устранении дискриминации для российских поисковых систем и обязала предустанавливать отечественное ПО на всех iOS-устройствах. После этого Apple заявила, что с 27 июля в новой версии ПО есть возможность предустановить российскую поисковую систему.

Власти хотят изменить правила продажи жилья

В Госдуме предложили уменьшить минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с пяти до трех лет. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что правительство пока не поддержало это предложение, но работа над ним продолжается. Нилов также предложил рассмотреть возможность отмены НДФЛ при продаже унаследованного жилья, если вырученные деньги будут использованы для покупки нового жилья. По его мнению, такие изменения могли бы облегчить жизнь людям, которые вынуждены переезжать по работе, учебе или личным причинам.

Обычно для продажи жилья без уплаты НДФЛ необходимо владеть им не менее пяти лет. Однако для некоторых видов недвижимости, включая унаследованное жилье, этот срок составляет три года, передает ТАСС.

Четырехдневку могут ввести на отдельных предприятиях

Введение четырехдневной рабочей недели в России возможно только на отдельных предприятиях, где это экономически целесообразно. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

«Здесь нужно подходить с экономической точки зрения — где это возможно, а где нет. В любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате», — отметил глава ФНПР в разговоре с ТАСС.

Черногаев также подчеркнул, что многие предприятия в стране работают в непрерывном режиме, и на них невозможно даже на один день предусмотреть выходной. Вместо массового перехода на четырехдневную рабочую неделю следует активнее внедрять гибкий подход к организации труда. Это предполагает использование различных графиков работы, которые бы учитывали потребности сотрудников, логистические и транспортные возможности, а также их семейные обстоятельства и состояние здоровья.

Новогодних праздников станет меньше

Новогодние каникулы в России в этом году будут короче, чем в прошлом. Согласно проекту производственного календаря, праздничные дни сократят на один день.

В 2026 году новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января 2027 года включительно. Таким образом, россияне будут отдыхать 11 дней.

В прошлом году зимний отдых длился 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Однако проект производственного календаря еще не утвержден окончательно.

Как будем отдыхать в 2027 году Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Правила блокировки банковских счетов предлагают изменить

В России стоит пересмотреть правила блокировок банковских счетов. В частности, необходимы единые рекомендации для внесения физлиц в базу дропперов, а также маркировка принятых ИИ решений о приостановке операций, считают эксперты аналитического агентства «ПрессИндекс» и Независимого профсоюза «Новый труд» (НПНТ).

Согласно их исследованию «Банки vs люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?», в стране есть «болезненная» проблема блокировки карт, счетов и переводов. По данным аналитиков, за последние два года зафиксировано 81,2 тысячи обращений о блокировке счетов, карт и переводов. При этом их число выросло с 27,7 тысячи в июне 2024 — мае 2025 года до 53,5 тысячи в июне 2025 — мае 2026 года.

«НПНТ подготовил предложения для совершенствования правового поля в части банковского обслуживания физлиц, ИП и самозанятых. Среди них: разработать методические рекомендации для банков и финансовых организаций по ключевым проблемным аспектам оценки рисков согласно ФЗ № 161 (черный список дропперов. — Прим. ред.) в отношении физических лиц и самозанятых», — цитирует исследование экспертов РИА Новости.

По мнению аналитиков, клиент должен видеть, находится ли он в «базе дропперов» по 161-ФЗ, а также какой банк инициировал внесение и когда подано заявление на исключение. Также в этой базе должен прописываться срок рассмотрения заявления и что именно нужно исправить.

В настоящее время банки автоматически считают неблагонадежными клиентов, которые работают с компаниями с повышенными рисками. Но в некоторых отраслях такая работа является вынужденной, подчеркивают аналитики и предлагают выводить из-под подозрения самозанятых и ИП, которые попадают под этот критерий.

«Профсоюз предлагает перейти от логики „сначала полная блокировка — потом разбирательство“ к логике минимально достаточного ограничения. Если сомнение вызывает одна операция, должна останавливаться прежде всего эта операция, а не вся финансовая жизнь человека», — предлагают эксперты.