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Город Атака БПЛА на Ярославль «Произошло попадание»: губернатор Ярославской области рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА

«Произошло попадание»: губернатор Ярославской области рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА

Ночью спецслужбы перекрывали въезд в город

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БПЛА попали в ярославское хранилище топлива | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБПЛА попали в ярославское хранилище топлива | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

БПЛА попали в ярославское хранилище топлива

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Утром 14 июня во время массовой атаки украинских беспилотников оказался поражен промышленный объект в Ярославской области. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, попали в объекты по хранению топлива.

«Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — прокомментировал глава региона.

С 5 утра был закрыт въезд в город. Дорожные ограничения вводились на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. К 8:00 движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — добавил губернатор.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

В районе 4:30 в городе завыли сирены. Напоминаем, о введении беспилотной опасности можно узнать в нашем MAX-канале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Атака БПЛА Хранилище Михаил Евраев
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Комментарии
20
Гость
52 минуты
всё выдержим, затянем пояса потуже сплотимся вокруг любимого Вождя и Олигархата уже на Кубу готовится очередная партия гуманитарной помощи как в СССР всех обеспечиваем
Гость
49 минут
а разве Губернатор получает наши налоги и руководит всем четверть века? Вертикаль власти идёт из Масквы ☝️👑🌙
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Гость
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