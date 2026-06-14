«Произошло попадание»: губернатор Ярославской области рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА

БПЛА попали в ярославское хранилище топлива Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Утром 14 июня во время массовой атаки украинских беспилотников оказался поражен промышленный объект в Ярославской области. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, попали в объекты по хранению топлива.

«Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — прокомментировал глава региона.

С 5 утра был закрыт въезд в город. Дорожные ограничения вводились на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. К 8:00 движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — добавил губернатор.

Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала «Отбой беспилотной опасности». Михаил Евраев губернатор Ярославской области