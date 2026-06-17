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В Ярославской области проверили воду после «черного дождя»: что показали результаты

Токсиколог РАН рассказал, стоит ли опасаться явления

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В Ярославской области проверили воду после «черного дождя» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ Ярославской области проверили воду после «черного дождя» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области проверили воду после «черного дождя»

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области проверили воду после «черного дождя», который прошел 14 июня на севере региона после попадания БПЛА в топливное хранилище.

Неестественные осадки заметили в Рыбинском, Некоузском, Брейтовском и Мышкинском округах. Черный цвет, как показала проверка, они приобрели из-за частиц сажи после пожара на топливной базе в Рыбинске.

«Профильные службы, включая региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования, продолжают постоянный мониторинг состояния воздуха, воды и почвы в зоне поражения, а также на прилегающих к домохозяйствам территориях», — рассказала заместитель председателя правительства области Татьяна Потемкина.

Однократно — неопасно

По словам токсиколога Российской академии наук Григория Чуйко, осадки не имеют примесей мазута и не несут опасности для здоровья людей, животных и урожая, в том числе лесных ягод и грибов.

Сажа, как объяснил специалист, — это в основном углерод, продукт неполного сгорания углеводородов (к ним относят природный газ, нефтепродукты, уголь, дерево). В небольших концентрациях он не требует специальной очистки воды или почвы.

«Если это одноразовое явление и в таком количестве, как у нас, это неопасно. Дождь пройдет, всё смоет, и не будет ничего. Это всё равно как после костра. В том количестве, в котором она выпала, мы можем говорить только о неприятных визуальных ощущениях», — объяснил Григорий Чуйко.

Маслянистая пленка покрыла несколько речек, в их числе — Волковский ручей под Рыбинском

Источник:

читатель 76.RU

Также воду на оценку токсичности взяли в пруду поселка Борок в Некоузском районе, куда тоже попала сажа. Результаты ожидаются в течение недели.

Напомним, что не так давно в Ярославской области объявляли о пожароопасности пятого класса. Ученый подчеркнул, что единичное явление осевшей сажи на поверхностях региона не повлияет на рост возгораний.

Тем не менее эксперт посоветовал соблюдать базовые меры предосторожности: тщательно мыть фрукты, овощи и зелень перед употреблением, а при обнаружении в воздухе повышенного содержания взвеси использовать защитные маски.

Подробно о ЧП с «черным дождем» и его причинах в Ярославской области можно прочитать тут. Также мы вели онлайн-трансляцию в первый день выпадения необычных осадков, фото и видео можно посмотреть здесь.

Все новости по теме публикуем в специальном сюжете.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Сажа Эксперт Проверка Водоем Дождь
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Комментарии
14
Гость
20 минут
Результаты анализов взятых проб не могут подтвердить опасность нефтяного дождя для здоровья граждан. Если конечно эти анализы делал не какой ни будь иноагент.
Гость
17 минут
А что, кто-то сомневался, что всё это будет признано безопасным? Ладно хоть полезным для здоровья ПОКА не объявили... А то ведь еще и денег за «пользу» потребуют.
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Гость
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