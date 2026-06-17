В Ярославской области проверили воду после «черного дождя»: что показали результаты

В Ярославской области проверили воду после «черного дождя» Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области проверили воду после «черного дождя», который прошел 14 июня на севере региона после попадания БПЛА в топливное хранилище.

Неестественные осадки заметили в Рыбинском, Некоузском, Брейтовском и Мышкинском округах. Черный цвет, как показала проверка, они приобрели из-за частиц сажи после пожара на топливной базе в Рыбинске.

«Профильные службы, включая региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования, продолжают постоянный мониторинг состояния воздуха, воды и почвы в зоне поражения, а также на прилегающих к домохозяйствам территориях», — рассказала заместитель председателя правительства области Татьяна Потемкина.

Однократно — неопасно

По словам токсиколога Российской академии наук Григория Чуйко, осадки не имеют примесей мазута и не несут опасности для здоровья людей, животных и урожая, в том числе лесных ягод и грибов.

Сажа, как объяснил специалист, — это в основном углерод, продукт неполного сгорания углеводородов (к ним относят природный газ, нефтепродукты, уголь, дерево). В небольших концентрациях он не требует специальной очистки воды или почвы.

«Если это одноразовое явление и в таком количестве, как у нас, это неопасно. Дождь пройдет, всё смоет, и не будет ничего. Это всё равно как после костра. В том количестве, в котором она выпала, мы можем говорить только о неприятных визуальных ощущениях», — объяснил Григорий Чуйко.

Маслянистая пленка покрыла несколько речек, в их числе — Волковский ручей под Рыбинском Источник: читатель 76.RU

Также воду на оценку токсичности взяли в пруду поселка Борок в Некоузском районе, куда тоже попала сажа. Результаты ожидаются в течение недели.

Напомним, что не так давно в Ярославской области объявляли о пожароопасности пятого класса. Ученый подчеркнул, что единичное явление осевшей сажи на поверхностях региона не повлияет на рост возгораний.

Тем не менее эксперт посоветовал соблюдать базовые меры предосторожности: тщательно мыть фрукты, овощи и зелень перед употреблением, а при обнаружении в воздухе повышенного содержания взвеси использовать защитные маски.

Подробно о ЧП с «черным дождем» и его причинах в Ярославской области можно прочитать тут. Также мы вели онлайн-трансляцию в первый день выпадения необычных осадков, фото и видео можно посмотреть здесь.