Снялась во французском кино, победила в конкурсе красоты, завела блог: история модели, которая потеряла в детстве слух

Ее активности и позитиву можно позавидовать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день сотни людей находят обстоятельства, которые мешают движению к цели, желанию начать что-то новое или доделать уже начатое старое. Кто-то стесняется идти в зал, потому что «недостаточно худой», кто-то не едет на кастинг мечты, потому что «не такой уж и талантливый», а некоторые не показывают свои достижения, ведь «кому это вообще надо».

Героиня нашего интервью — Татьяна Кожевникова из Владивостока. Актриса, профессиональная модель, успешный блогер, спортсменка, победительница конкурсов красоты, участница регионального кубка по бодибилдингу и мама. Это лишь малая часть фактов из ее жизни. Но главный — Татьяна не слышит этот мир. По крайней мере так, как это может делать большинство на планете, рассказывает VLADIVOSTOK1.RU.

Но это не мешает ей жить полной жизнью и, как она сама признается, даже дает мотивацию развиваться в разных направлениях.

Сейчас она резидент продюсерского центра Insight People. В 2013 году победила в конкурсе «Миссис Приморье», а в 2014 году — «Миссис Россия». Она рассказала, что хотела участвовать и в «Миссис Вселенной», но не получилось поехать в США по семейным обстоятельствам.

В 20 лет сыграла роль в картине известного французского режиссера Эф Джей Оссанга «Эдем» (18+). С ним она познакомилась на фестивале «Меридианы Тихого», а съемки проходили во Владивостоке. Не единожды участвовала в модных показах, фешен-съемках в Китае, музыкальных клипах и даже знакомилась со звездами российской киноиндустрии.

А весной 2026 года Татьяна дебютировала в бодибилдинге, приняв участие в краевом чемпионате от Федерации бодибилдинга Приморского края. Несмотря на отсутствие слуха, она успешно выступила и заняла 8-е место, доказав, что нет ничего невозможного для тех, кто не боится преодолевать трудности.

В этом интервью мы поговорили о ее пути, достижениях и планах на будущее. Какие вызовы она преодолевает каждый день и как человек с нарушением слуха может заниматься множеством разных направлений, не теряя интерес к творчеству и жизни.

— Как вы начали заниматься спортом, что к этому сподвигло? Что привело на соревнования?

— Интересный вопрос! Около двух лет назад я увидела красивых девушек-спортсменок и подумала: «А почему бы и мне не попробовать?» Тогда я еще не знала, что этот путь окажется для меня таким важным.

Я написала тренеру Евгении Савченко и начала тренироваться в спортзале Hardman. Сначала было непросто: ходила на тренировки, потом бросала, снова возвращалась и снова сдавалась. Наверное, многие узнают себя в этом. Но в какой-то момент я спросила себя: «Сколько можно?» Ведь у меня была мечта — выйти на сцену среди красивых девушек, почувствовать себя королевой и доказать самой себе, что я могу.

И вот в ноябре 2025 года я снова записалась на тренировки. Тогда тренер сказала: «Это твой последний шанс, давай до конца». Эти слова очень запомнились мне. Подготовка была непростой: временами было тяжело, и я буквально держалась из последних сил. Но всё это было не зря. Соревнования подарили мне бесценный опыт, новые эмоции и уверенность в себе. И я очень благодарна всем, кто поддерживал меня на этом пути.

— Почему вы выбрали категорию «фитнес-модель»?

— Раньше я участвовала в конкурсах красоты и даже побеждала среди слышащих участников. А вот спорт для меня был чем-то далеким и совершенно новым. Поэтому мышечной массы у меня было немного. Тренер выбрала для меня категорию «фитнес-модель», где не обязательно иметь выраженные мышцы — главное, чтобы тело выглядело спортивным, подтянутым и гармоничным.

— Были сложности в общении? Ожидали какую-то реакцию от людей в зале?

— Когда я только пришла туда, конечно, немного переживала: как меня примут, смогу ли общаться с тренером и другими людьми. Но оказалось, что главное — не бояться сделать первый шаг. Сложности в общении иногда возникают. Я не слышу, поэтому не всегда могу сразу понять, когда ко мне обращаются. Но сегодня есть много способов общения: сообщения в телефоне, заметки, жесты и просто искреннее желание понять друг друга.

Глухим людям я хочу сказать: не бойтесь приходить в спортивные клубы. Мы такие же люди, как и все остальные, и имеем право заниматься любимым делом и попробовать себя во всём новом. Татьяна Кожевникова

Честно говоря, я приятно удивлена тем, что большинство людей относятся с пониманием и уважением. Конечно, иногда встречаются те, кто не знает, как общаться с глухими, но это нормально, главное — объяснить и дать человеку возможность узнать нас лучше. Мне кажется, спорт объединяет людей. В зале не так важно, слышишь ты или нет. Важно, насколько ты трудолюбив, дисциплинирован и готов работать над собой.

— А на соревнованиях как вы понимали, стоя на сцене, что вас вызывают на дефиле?

— Честно говоря, это был один из моих главных страхов перед соревнованиями. Я переживала: «А вдруг назовут мой номер, а я не услышу?» Но другие участницы знали, что я глухая, и помогали мне. Я старалась внимательно следить за происходящим на сцене, движением участников и реакцией организаторов. Если подходила моя очередь, мне показывали жестом или подсказывали. Несмотря на волнение, всё прошло хорошо.

Этот опыт показал мне, что самое главное — не бояться просить о помощи. Люди готовы поддержать, если знают, что это необходимо.

Источник: Татьяна Кожевникова / Личный архив

— Расскажите о впечатлениях от соревнований. Это был первый подобный опыт?

— Это был мой первый опыт участия в соревнованиях по бодибилдингу, и я до сих пор вспоминаю его с улыбкой. С одной стороны, было страшно: подготовка, сцена, большое количество людей, ответственность и постоянное волнение. С другой стороны, это были невероятные эмоции, которые сложно передать словами.

Когда я вышла на сцену, я почувствовала гордость за себя. Я вспомнила, сколько раз хотела бросить подготовку, сколько было трудностей и сомнений.

Несмотря на то что я заняла 8-е место, для меня это настоящая победа. Ведь главной целью была не медаль, а доказать себе, что я могу дойти до конца. Благодаря этому опыту я стала увереннее и даже начала по-другому смотреть на себя.

— Еще пойдете?

— Однозначно да! Более того, тренер говорит, что через год я смогу попробовать себя в категории «фитнес-бикини». Поэтому сейчас я воспринимаю эти соревнования не как финал, а как начало нового пути. И, наверное, самое главное — я поняла, что мечты действительно сбываются, если не сдаваться. Сейчас спорт остался в жизни как одно из любимых занятий, пока для себя, но хочу попробовать себя в другой категории бодибилдинга.

Источник: Татьяна Кожевникова / Личный архив

— Сколько стоили соревнования?

— Честно говоря, это довольно дорогое удовольствие. Многие думают, что достаточно просто прийти в зал и тренироваться, но на самом деле расходов очень много. Купальник, платье, продуманные образы, грим, прическа. В моем случае подготовка заняла около пяти месяцев. Это не только тренировки, но и питание, работа с тренером, позирование, массаж, аксессуары, регистрационные взносы и другие расходы. В общей сложности на подготовку ушло примерно 500 тысяч рублей.

Купальник я брала в аренду на один день за 10 тысяч рублей, а платье покупала специально для соревнований, потому что оно должно соответствовать требованиям федерации и хорошо смотреться на сцене.

А вот если выступать в категории «фитнес-бикини», то расходов немного меньше: в основном нужен только купальник, который может стоить 40 тысяч рублей. В категории «фитнес-модель» дополнительно нужно еще и платье для выхода на сцену. Теперь я точно знаю: бодибилдинг тренирует не только мышцы, но и терпение, дисциплину и кошелек!

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

— У вас приобретенная глухота или врожденная?

— Я потеряла слух в детстве, можно сказать, с самого раннего возраста. С помощью слухового аппарата я могу воспринимать некоторые звуки, но речь людей различаю плохо, поэтому привыкла читать по губам. Пока я не пользуюсь слуховым аппаратом, общаюсь с людьми где-то через заметки, где-то жестами.

— Какие сложности были раньше и изменилось ли отношение к глухим сегодня?

— Раньше было сложнее: люди не всегда понимали, как общаться с глухими и слабослышащими, а иногда даже сомневались в наших возможностях. Сейчас многое меняется: появляется больше информации, технологий и понимания. Я вижу, что отношение становится лучше, и это очень радует. Самое главное — не бояться быть собой и показывать, что глухие люди могут жить полной и интересной жизнью.

— Расскажите о своем дне: распорядок, привычки, маленькие ритуалы?

— Мой день обычно начинается с кофе и планов на день. Если идет подготовка к соревнованиям, то всё расписано: тренировки, питание и отдых. В обычной жизни я люблю море, прогулки и общение с друзьями. По настроению веду блог и провожу различные мероприятия. Мечтаю снова выйти на сцену, путешествовать, увидеть мир и своим примером показать, что глухота не мешает жить полной жизнью.

Наверное, это и есть мой маленький ритуал: каждый день верить в свои мечты и идти к ним, даже маленькими шагами.

— Как сын относится к увлечению спортом? Это его мотивирует тоже заниматься или он какой-то свой путь выбирает?

— Сын положительно относится к моему увлечению спортом. Конечно, мой пример его мотивирует, но я считаю, что каждый человек должен найти свой путь. Главное, чтобы ему самому было интересно то, чем он занимается.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

— Мы говорили о том, что вам нравится путешествовать и вы уже побывали в нескольких странах Азии, были в Баку, куда еще хочется попасть?

— Хотела бы еще побывать в Китае и Японии. А также в США. У меня была открыта виза, но из-за коронавируса я не поехала, и она сгорела.

— Что нравится в путешествиях?

— Я люблю открывать для себя новые страны и знакомиться с разными культурами. В путешествиях меня больше всего вдохновляют люди, их традиции, атмосфера, новые впечатления и идеи, которые потом можно применять в жизни и работе. Вот сейчас я занимаюсь поставкой товара из Китая.

— Это основное направление? Какие товары, если не секрет?

— Да, это одно из основных направлений моей деятельности. Мы работаем с китайскими производителями и поставщиками, помогаем с поиском товаров, закупкой и организацией поставок. Ассортимент может быть самым разным — всё зависит от запроса клиента. Это могут быть товары для дома, одежда, детские товары, оборудование, аксессуары и многое другое. Сегодня Китай — это огромный рынок с практически безграничными возможностями, главное — уметь найти надежных партнеров и правильно выстроить процесс.

Раньше я обучала людей тому, как самостоятельно заказывать из Китая. Но со временем поняла, что в этом деле недостаточно просто дать знания — рядом обязательно должен быть куратор, который сможет подсказать, поддержать и помочь избежать ошибок. К сожалению, совмещать такое сопровождение с другими проектами было сложно.

Сейчас мне особенно интересно новое направление — искусственный интеллект, я в этом развиваюсь и учусь.

«Парадокс» — «Ангел» Источник: Музыкальные клипы с субтитрами и Lyrics / YouTube

— Я знаю, что вы даже были участницей музыкальной группы, почему проект завершился?

— Да, это было давно, когда я была моложе. Тогда я активно занималась творчеством и выступала в музыкальной группе «Парадокс». Для нас это было время поиска себя, творчества и новых идей. Нашей первой песней стала «Наш единственный ангел». Позже к нам присоединилась слышащая девушка Алина Кендыш, и вместе мы записали песню «Владивосток».