Как вернуть товар на маркетплейсе, даже если продавец отказывается? Рабочий способ

Общение клиентов с маркетплейсами упростили Источник: Екатерина Тычинина / Городские медиа

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила розничной торговли. Они затронут онлайн-покупки, в том числе через маркетплейсы.

Начиная с осени, обращения через чаты маркетплейсов, если они соответствуют определенным условиям, можно будет приравнять к досудебным претензиям. Об этом рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

«Чтобы сообщение в чате считалось претензией, а не отзывом, оно должно содержать номер заказа, Ф. И. О., адрес, телефон, e-mail заявителя, при необходимости — реквизиты для возврата денег, а также суть требования: замена, возврат средств или уменьшение цены», — отметил Павлов в интервью «Известиям».

Также председатель «Общественной потребительской инициативы» добавил, что только тогда, после соблюдения всех этих условий, можно отсчитывать установленные законом сроки. Это, например, 10 дней на возврат денег.