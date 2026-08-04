НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Страна и мир Как вернуть товар на маркетплейсе, даже если продавец отказывается? Рабочий способ

Как вернуть товар на маркетплейсе, даже если продавец отказывается? Рабочий способ

Но он начнет действовать только с сентября

241
Общение клиентов с маркетплейсами упростили | Источник: Екатерина Тычинина / Городские медиаОбщение клиентов с маркетплейсами упростили | Источник: Екатерина Тычинина / Городские медиа

Общение клиентов с маркетплейсами упростили

Источник:

Екатерина Тычинина / Городские медиа

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила розничной торговли. Они затронут онлайн-покупки, в том числе через маркетплейсы.

Начиная с осени, обращения через чаты маркетплейсов, если они соответствуют определенным условиям, можно будет приравнять к досудебным претензиям. Об этом рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

«Чтобы сообщение в чате считалось претензией, а не отзывом, оно должно содержать номер заказа, Ф. И. О., адрес, телефон, e-mail заявителя, при необходимости — реквизиты для возврата денег, а также суть требования: замена, возврат средств или уменьшение цены», — отметил Павлов в интервью «Известиям».

Также председатель «Общественной потребительской инициативы» добавил, что только тогда, после соблюдения всех этих условий, можно отсчитывать установленные законом сроки. Это, например, 10 дней на возврат денег.

Уже сегодня за задержку заказа на маркетплейсе можно получить компенсацию. Для этого нужно собрать доказательства совершенной покупки. Например, скриншоты страниц товара с указанными датами поставки, чек. Понадобится также официальное обращение к администрации компании.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Покупка Претензия Маркетплейс Досудебная претензия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
4 августа, 08:17
ХА ХА ХА ХА
Гость
4 августа, 06:34
Хорошая новость! Хотя у меня на вб была пост оплата и этого было достаточно. Озоном не любила пользоваться только из-за предоплаты
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Рекомендуем