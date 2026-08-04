Как вернуть товар на маркетплейсе, даже если продавец отказывается? Рабочий способ

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила розничной торговли. Они затронут онлайн-покупки, в том числе через маркетплейсы.
Начиная с осени, обращения через чаты маркетплейсов, если они соответствуют определенным условиям, можно будет приравнять к досудебным претензиям. Об этом рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
«Чтобы сообщение в чате считалось претензией, а не отзывом, оно должно содержать номер заказа, Ф. И. О., адрес, телефон, e-mail заявителя, при необходимости — реквизиты для возврата денег, а также суть требования: замена, возврат средств или уменьшение цены», — отметил Павлов в интервью «Известиям».
Также председатель «Общественной потребительской инициативы» добавил, что только тогда, после соблюдения всех этих условий, можно отсчитывать установленные законом сроки. Это, например, 10 дней на возврат денег.
Уже сегодня за задержку заказа на маркетплейсе можно получить компенсацию. Для этого нужно собрать доказательства совершенной покупки. Например, скриншоты страниц товара с указанными датами поставки, чек. Понадобится также официальное обращение к администрации компании.