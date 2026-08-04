НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Лето Погода 4 августа подскажет, какой будет осень, — важные приметы

Погода 4 августа подскажет, какой будет осень, — важные приметы

Гроза — предвестник теплого сентября

551
Дожди в этот день станут недоброй приметой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДожди в этот день станут недоброй приметой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Дожди в этот день станут недоброй приметой

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Во вторник, 4 августа, отмечается народно-христианский праздник Марии Ягодницы. В этот день православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины. По народным приметам, погода 4 августа может предсказать, какой будет осень.

Если в этот день будет идти дождь или даже начнутся ливни, то и осень стоит ожидать промозглую. Ясный и безоблачный день — знак на засушливый сентябрь без заморозков.

По народным поверьям, гром предвещает очень теплую, но при этом сырую осень. Сильный ветер при этом обещает слишком скорый ее приход, как и ранние заморозки.

Народные традиции и обычаи

  • Сбор ягод. Женщины и дети шли в лес: верили, что ягоды, собранные 4 августа, обладают особой силой — лучше хранятся, сильнее лечат, дарят здоровье. Из них делали варенье, компоты, сушили, пекли большие пироги, которыми угощали родных и случайных прохожих.

  • Умывание росой. Утреннюю росу называли «серебряной» и считали целебной и омолаживающей. Женщины умывались ею на рассвете, чтобы сохранить красоту и укрепить здоровье; иногда росу собирали и добавляли в напитки для больных.

  • Очищение дома. Берёзовым веником обметали окна, углы, дверные проёмы — чтобы «выгнать» застой и дурные влияния.

Что в народе старались не делать

  • Не работать в поле и не косить. Считалось, что святая может наказать непочтительных грозой.

  • Не ссориться, не сквернословить, не хвастаться. По поверьям, это привлекало неприятности и надолго портило отношения в семье.

  • Не давать и не брать деньги в долг — чтобы не потерять достаток.

  • Женщинам не ходить в лес в одиночку — опасались разгневать лесных духов, которые в этот день будто бы особенно строго охраняли свои владения.

  • Не стирать — чтобы «не вымыть» удачу из дома.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Народные приметы и поверья Погода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем