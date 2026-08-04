Погода 4 августа подскажет, какой будет осень, — важные приметы

Дожди в этот день станут недоброй приметой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Во вторник, 4 августа, отмечается народно-христианский праздник Марии Ягодницы. В этот день православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины. По народным приметам, погода 4 августа может предсказать, какой будет осень.

Если в этот день будет идти дождь или даже начнутся ливни, то и осень стоит ожидать промозглую. Ясный и безоблачный день — знак на засушливый сентябрь без заморозков.

По народным поверьям, гром предвещает очень теплую, но при этом сырую осень. Сильный ветер при этом обещает слишком скорый ее приход, как и ранние заморозки.

Народные традиции и обычаи

Сбор ягод. Женщины и дети шли в лес: верили, что ягоды, собранные 4 августа, обладают особой силой — лучше хранятся, сильнее лечат, дарят здоровье. Из них делали варенье, компоты, сушили, пекли большие пироги, которыми угощали родных и случайных прохожих.

Умывание росой. Утреннюю росу называли «серебряной» и считали целебной и омолаживающей. Женщины умывались ею на рассвете, чтобы сохранить красоту и укрепить здоровье; иногда росу собирали и добавляли в напитки для больных.

Очищение дома. Берёзовым веником обметали окна, углы, дверные проёмы — чтобы «выгнать» застой и дурные влияния.

Что в народе старались не делать