В небе над Иркутской областью таинственно исчез самолет — что известно о ЧП

Пилоты изучали обстановку с лесными пожарами (архивный кадр) Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Самолет, который следил за лесопожарной обстановкой в Бодайбинском районе Иркутской области, внезапно пропал с радаров. На борту воздушного судна находились два человека.

«Пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182. На борту находились 2 человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна», — написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет Cessna 182 должен был вернуться в поселок Мама, откуда днем вылетел на задание. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна фиксировались в 13:58 местного времени.

На поиски самолета выдвинулись оперативные службы. Также губернатор Иркутской области сообщил, что в ближайшее время из Якутии для поисковой операции направят самолет, а утром к поискам подключатся два вертолета.

Обновлено в 07:25 (мск). По словам министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина, местонахождение воздушного судна пока не установлено. Поиски осложняют большая площадь обследуемой территории, отсутствие населенных пунктов и густой туман.