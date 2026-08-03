В небе над Иркутской областью таинственно исчез самолет — что известно о ЧП

Самолет, который следил за лесопожарной обстановкой в Бодайбинском районе Иркутской области, внезапно пропал с радаров. На борту воздушного судна находились два человека.
«Пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182. На борту находились 2 человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна», — написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Самолет Cessna 182 должен был вернуться в поселок Мама, откуда днем вылетел на задание. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна фиксировались в 13:58 местного времени.
На поиски самолета выдвинулись оперативные службы. Также губернатор Иркутской области сообщил, что в ближайшее время из Якутии для поисковой операции направят самолет, а утром к поискам подключатся два вертолета.
Обновлено в 07:25 (мск). По словам министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина, местонахождение воздушного судна пока не установлено. Поиски осложняют большая площадь обследуемой территории, отсутствие населенных пунктов и густой туман.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Также проверку проводит транспортная прокуратура.