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Происшествия В небе над Иркутской областью таинственно исчез самолет — что известно о ЧП

В небе над Иркутской областью таинственно исчез самолет — что известно о ЧП

Экипаж перестал выходить на связь

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Пилоты изучали обстановку с лесными пожарами (архивный кадр) | Источник: Елена Ионайтис / 29.RUПилоты изучали обстановку с лесными пожарами (архивный кадр) | Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Пилоты изучали обстановку с лесными пожарами (архивный кадр)

Источник:

Елена Ионайтис / 29.RU

Самолет, который следил за лесопожарной обстановкой в Бодайбинском районе Иркутской области, внезапно пропал с радаров. На борту воздушного судна находились два человека.

«Пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182. На борту находились 2 человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна», — написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет Cessna 182 должен был вернуться в поселок Мама, откуда днем вылетел на задание. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна фиксировались в 13:58 местного времени.

На поиски самолета выдвинулись оперативные службы. Также губернатор Иркутской области сообщил, что в ближайшее время из Якутии для поисковой операции направят самолет, а утром к поискам подключатся два вертолета.

Обновлено в 07:25 (мск). По словам министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина, местонахождение воздушного судна пока не установлено. Поиски осложняют большая площадь обследуемой территории, отсутствие населенных пунктов и густой туман.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Также проверку проводит транспортная прокуратура.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Поиск Иркутская область
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Комментарии
3
Гость
3 августа, 19:34
Он столкнулся с украинским дроном?
Гость
3 августа, 19:33
Ну так новый месяц начался, все по графику.
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Гость
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