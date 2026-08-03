«Пригодится как ботинок ягодице!» Как на самом деле снимали сериал «33 квадратных метра»

— Корт хочу строить! Будем, Клара Захаровна, с вами в теннис играть!

Помните, как саркастичный Сергей Геннадьевич и его неугомонная теща Клара Захаровна спорили о том, что разбить на даче, — теннисный корт или грядку с маракуйей? Даже если детали сюжетов со временем стерлись, в памяти навсегда остались вечный конфликт зятя с тещей, неловкие отношения деспотичного отца с непутевым сыном Андрюшей и гиперопека матери Татьяны.

Сериал «33 квадратных метра» (18+) появился на экранах в формате пятиминутных скетчей в пародийной передаче «О.С.П.-студия» (16+). Но карикатурные персонажи так полюбились зрителям, что короткие зарисовки быстро выросли в полноценные 26-минутные серии.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.