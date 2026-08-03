НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Развлечения Окна ТВ Обзор «Пригодится как ботинок ягодице!» Как на самом деле снимали сериал «33 квадратных метра»

«Пригодится как ботинок ягодице!» Как на самом деле снимали сериал «33 квадратных метра»

Рассказываем, что осталось за кадром популярного проекта

559
Сериал выходил в эфир семь лет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСериал выходил в эфир семь лет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сериал выходил в эфир семь лет

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

— Сергей Геннадьевич, а шо ето ви тут вымеряете?

— Корт хочу строить! Будем, Клара Захаровна, с вами в теннис играть!

Помните, как саркастичный Сергей Геннадьевич и его неугомонная теща Клара Захаровна спорили о том, что разбить на даче, — теннисный корт или грядку с маракуйей? Даже если детали сюжетов со временем стерлись, в памяти навсегда остались вечный конфликт зятя с тещей, неловкие отношения деспотичного отца с непутевым сыном Андрюшей и гиперопека матери Татьяны.

Сериал «33 квадратных метра» (18+) появился на экранах в формате пятиминутных скетчей в пародийной передаче «О.С.П.-студия» (16+). Но карикатурные персонажи так полюбились зрителям, что короткие зарисовки быстро выросли в полноценные 26-минутные серии.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

В каждом эпизоде семья Звездуновых доводила до абсурда типичные ситуации из реального быта 90-х: вечный ремонт, дачные войны, ЖЭК, «новых русских» и другие «прелести» лихого десятилетия. Успех обеспечила уникальная актерская химия. Исполнители главных ролей — ветераны КВН.

Ироничные реплики вечно недовольного Сергея Геннадьевича вроде «Пригодится как ботинок ягодице!» моментально уходили в народ, превращаясь в поговорки. А Клара Захаровна в исполнении Павла Кабанова стала культовым образом тещи — настолько узнаваемым, что актера даже пригласили сняться в рекламе сети «Дикси».

Достоверности добавляли и настоящие локации. Квартира, в которой снимались первые сезоны, была реальной и находилась на Новинском бульваре в Москве. А дачи, хоть и менялись, но никогда не были павильонами.

В отдельных эпизодах появлялись и звездные гости, например Валдис Пельш и Отар Кушанашвили. Владимир Жириновский, снявшийся в новогоднем выпуске, тащил Андрюшу за ухо и кричал: «Показывай, где живешь, свиноподобный бегемот!»

От типичной хрущевки под звуки хитов 90-х до колоритных героев и сюжетов, понятных каждому, сериал «33 квадратных метра» навсегда законсервировал эпоху.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Сериал Телевидение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Рекомендуем