«Пригодится как ботинок ягодице!» Как на самом деле снимали сериал «33 квадратных метра»

— Сергей Геннадьевич, а шо ето ви тут вымеряете?
— Корт хочу строить! Будем, Клара Захаровна, с вами в теннис играть!
Помните, как саркастичный Сергей Геннадьевич и его неугомонная теща Клара Захаровна спорили о том, что разбить на даче, — теннисный корт или грядку с маракуйей? Даже если детали сюжетов со временем стерлись, в памяти навсегда остались вечный конфликт зятя с тещей, неловкие отношения деспотичного отца с непутевым сыном Андрюшей и гиперопека матери Татьяны.
Сериал «33 квадратных метра» (18+) появился на экранах в формате пятиминутных скетчей в пародийной передаче «О.С.П.-студия» (16+). Но карикатурные персонажи так полюбились зрителям, что короткие зарисовки быстро выросли в полноценные 26-минутные серии.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
В каждом эпизоде семья Звездуновых доводила до абсурда типичные ситуации из реального быта 90-х: вечный ремонт, дачные войны, ЖЭК, «новых русских» и другие «прелести» лихого десятилетия. Успех обеспечила уникальная актерская химия. Исполнители главных ролей — ветераны КВН.
Ироничные реплики вечно недовольного Сергея Геннадьевича вроде «Пригодится как ботинок ягодице!» моментально уходили в народ, превращаясь в поговорки. А Клара Захаровна в исполнении Павла Кабанова стала культовым образом тещи — настолько узнаваемым, что актера даже пригласили сняться в рекламе сети «Дикси».
Достоверности добавляли и настоящие локации. Квартира, в которой снимались первые сезоны, была реальной и находилась на Новинском бульваре в Москве. А дачи, хоть и менялись, но никогда не были павильонами.
В отдельных эпизодах появлялись и звездные гости, например Валдис Пельш и Отар Кушанашвили. Владимир Жириновский, снявшийся в новогоднем выпуске, тащил Андрюшу за ухо и кричал: «Показывай, где живешь, свиноподобный бегемот!»
От типичной хрущевки под звуки хитов 90-х до колоритных героев и сюжетов, понятных каждому, сериал «33 квадратных метра» навсегда законсервировал эпоху.