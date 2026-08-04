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Политика Иран заявил о планах удара по Украине: что там решили

Иран заявил о планах удара по Украине: что там решили

Тегеран хотел атаковать три объекта Киева

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Тегеран при ответном ударе планировал применить баллистическую ракету | Источник: Vahid Salem / AP PhotoТегеран при ответном ударе планировал применить баллистическую ракету | Источник: Vahid Salem / AP Photo

Тегеран при ответном ударе планировал применить баллистическую ракету

Источник:

Vahid Salem / AP Photo

Иран хотел атаковать три объекта на Украине, после того как Киев нанес удар по судну Тегерана в Каспийском море. Однако страна отказалась от этой идеи. Подробности об этом рассказал военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи во время эфира телеканала Press TV.

«Мы были готовы нанести удары по трем объектам на территории Украины, но после того, как эта страна принесла извинения, мы отменили атаку», — отметил Резаи.

Признание вины со стороны Украины стало решающим фактором для отмены ответной атаки. Также военный советник иранского верховного лидера подчеркнул, что Киев обязан понести ответственность за свои действия, передает агентство Fars.

Иранское торговое судно Украина атаковала еще 25 июля. В результате инцидента один моряк погиб, еще один получил ранения. По данным Министерства иностранных дел Ирана, атаку совершили ВСУ. Там же отметили, что вся ответственность за последствия атаки ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Тегеран при ответном ударе планировал применить баллистическую ракету.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Иран Ракета ВСУ Судно
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