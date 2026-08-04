Иран заявил о планах удара по Украине: что там решили

Тегеран при ответном ударе планировал применить баллистическую ракету Источник: Vahid Salem / AP Photo

Иран хотел атаковать три объекта на Украине, после того как Киев нанес удар по судну Тегерана в Каспийском море. Однако страна отказалась от этой идеи. Подробности об этом рассказал военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи во время эфира телеканала Press TV.

«Мы были готовы нанести удары по трем объектам на территории Украины, но после того, как эта страна принесла извинения, мы отменили атаку», — отметил Резаи.

Признание вины со стороны Украины стало решающим фактором для отмены ответной атаки. Также военный советник иранского верховного лидера подчеркнул, что Киев обязан понести ответственность за свои действия, передает агентство Fars.