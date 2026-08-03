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Еда Ужин для всей семьи дешевле 200 рублей: готовим сытный кабачковый пирог на сковороде

Ужин для всей семьи дешевле 200 рублей: готовим сытный кабачковый пирог на сковороде

Этот простой киш спасет вечер

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Это вкусно, быстро и просто | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЭто вкусно, быстро и просто | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Это вкусно, быстро и просто

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

В разгар летнего сезона кабачки становятся главным продуктом на кухне. Кто-то привозит их с южных дач, кто-то берет по акции в ближайшем супермаркете. Но когда обычные оладьи и жареные кружочки с чесноком уже надоели, встает вопрос: что приготовить быстро, вкусно и без лишних затрат? Мы нашли идеальный рецепт сытного «ленивого» пирога на сковороде.

Что понадобится для приготовления?

  • кабачок (средний) — 1 шт. (около 300–400 г);

  • куриные яйца — 2 шт.;

  • сметана или густой йогурт — 2 ст. л.;

  • мука пшеничная — 3–4 ст. л. с горкой;

  • твердый сыр — 50 г (для аппетитной корочки);

  • свежая зелень (укроп или петрушка) — небольшой пучок;

  • чеснок — 1 зубчик (по желанию);

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 1 ч. ложка для смазывания сковороды.

Пошаговый процесс

  1. Кабачок промойте и натрите на крупной терке. Если плод молодой, чистить кожуру и удалять семена не нужно. Секретный лайфхак: посолите натертую массу и оставьте на 5 минут, после чего тщательно отожмите руками лишний сок. Если этого не сделать, пирог превратится в кашу и не пропечется.

  2. В глубокой миске взбейте вилкой два яйца со сметаной. Добавьте мелко порубленную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Соедините яичную смесь с отжатым кабачком, поперчите по вкусу.

  3. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая массу. Она должна напоминать густое тесто для оладий. Если кабачок всё еще выделяет влагу, добавьте еще одну ложку муки.

  4. Разогрейте сковороду (идеально подойдет диаметром 22–24 см) и смажьте ее каплей растительного масла. Выложите кабачковую массу и аккуратно разровняйте ложкой по всей поверхности.

  5. Накройте сковороду крышкой и выпекайте пирог на минимальном огне примерно 8–10 минут. Как только верх полностью схватится, а края подрумянятся, аккуратно переверните пирог с помощью плоской тарелки или широкой лопатки.

  6. Сразу после переворота посыпьте горячую сторону натертым сыром. Снова накройте крышкой и томите на огне еще 5 минут, пока сыр полностью не расплавится и не превратится в тягучую корочку.

ПО ТЕМЕ
Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
Кабачок Пирог
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Комментарии
3
Гость
18 часов
Это не пирог, а кабачковая лепёха
Гость
18 часов
"Секретный лайфхак: посолите натертую массу и оставьте на 5 минут, после чего тщательно отожмите руками лишний сок" 🤦‍♂️🤡 Зумеры, это не секретный лайфхак, а база
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Гость
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