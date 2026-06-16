Что это было и можно ли есть урожай: разбираем вопросы, оставшиеся после ЧП с черным дождем

Разбираем вопросы, оставшиеся после ЧП Источник: Читатель 76.RU, Татьяна Смирнова / vk.com

Много вопросов возникло у ярославцев после «нефтяного» дождя, который выпал в регионе днем 14 июня 2026 года. Черные осадки покрыли дома и машины, несколько рек и попали на огороды жителей региона.

Цветные дожди прошли в регионе после попадания украинских беспилотников в резервуар с топливом.

«В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. Причина — возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА», — прокомментировали в правительстве Ярославской области.

14 июня 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщал о попадании украинского беспилотника в хранилище топлива.

В этом тексте разбираем вопросы, которые остались после ЧП. Насколько опасны черные осадки? Что будет с урожаем? Как это скажется на экологии? Мы поговорили с учеными, чтобы дать вам ответы.

Что лилось с неба

Первый вопрос, который задают люди, — это опасно?

Растения в огородах покрылись черным налетом Источник: Читатель / 76.RU А такие потеки остались на теплице в деревне Соловьевское Источник: Читатель / 76.RU

Спустя сутки после взятия проб в правительстве дали ответ.

«По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства. Такая же образуется во время лесных пожаров. На месте работают региональные министерства, Роспотребнадзор и МЧС России, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Загрязнение на реке Волготня, берег которой словно покрылся пленкой, останавливали боновыми заграждениями. Результаты обследования так называемого Волковского ручья ещё не готовы, но берег реки к вечеру 15 июня уже очистили.

Боновые заграждения — специальные барьеры, которые устанавливаются на воде для локализации разливов нефтепродуктов на поверхности.

«ГБУ ЯО „Пожарно‑спасательная служба Ярославской области“ завершила комплекс работ по очистке акватории и береговой линии реки Волготня. Проведена тщательная ручная уборка прибрежной зоны, а также осуществлены мероприятия по очистке водной поверхности с использованием плавучих механических барьеров», — сообщила глава администрации Рыбинского округа Татьяна Смирнова.

Глава района показала берег реки после работы спасателей Источник: Татьяна Смирнова / vk.com Накануне Волковский ручей покрыла черная пленка Источник: Татьяна Смирнова / vk.com

При этом воздух в районах, где выпали черные осадки, безопасен. Об этом сообщали почти сразу после случившегося. И подтвердили спустя сутки.



Населенные пункты, жители которых сообщали о черных осадках Источник: Yandex / map

Власти сообщили, что зафиксировали черные осадки в Рыбинском, Некоузском и Мышкинском округах. В редакцию 76.RU также поступали сообщения из Брейтовского округа.

Если на огород попали нефтепродукты

В случае, если вы переживаете, что в осадки попали нефтепродукты, ученые дали ответ на вопрос, как быть с урожаем в этом случае.

«Пока сложно говорить о последствиях однозначно. Многое зависит от того, какие именно нефтепродукты выпали и в каких концентрациях. По ощущениям, после дождя чувствовался характерный запах нефтяных фракций, а в лужах был заметен темный осадок. Однако объемы загрязнения пока неясны», — прокомментировал 76.RU ихтиолог, научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин. Институт располагается в поселке Борок Некоузского округа Ярославской области.

Судя по всему, речь идет о продуктах горения, поэтому легкие фракции, которые обычно образуют нефтяную пленку на поверхности воды, вероятно, уже выгорели. Там, где загрязнение незначительное, вещества со временем разбавятся и частично осядут Игорь Шляпкин Научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

Но если вам кажется, что загрязнение серьезнее, то с урожаем со своего огорода придется проститься.

«Если на поверхности продукта есть видимые следы или запах нефтепродуктов, такие продукты употреблять в пищу нельзя. Нефтепродукты содержат и моно- и полициклические ароматические соединения, многие из которых являются канцерогенами. Эти соединения не удаляются мытьем и проникают в ткани растений», — рассказал 76.RU ученый.

Черная жижа покрыла растения Источник: читательница 76.RU

По его словам, чтобы с почвы убрать последствия именно нефтепродуктов, можно использовать сорбенты (торф, опилки, вермикулит), которые следует распределить по загрязненным участкам, через несколько часов собрать и утилизировать. При большом загрязнении следует механически собрать и утилизировать верхний слой почвы.

Иван Тихонов отметил, что растения эффективно отмыть от нефтепродуктов практически невозможно. Рекомендуется срезать и утилизировать их пораженные части.

На загрязненных территориях следует работать в резиновых перчатках, закрытой обуви и одежде. После работ необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Иван Тихонов директор Института фундаментальной и прикладной химии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, кандидат химических наук, доцент

На реке Волготня установили боновые заграждения, чтобы не допустить расползания масляных пятен Источник: читатель 76.RU

«Нужен качественный анализ проб воды и почвы»

По словам очевидцев, с неба падали черные капли Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

По прогнозам синоптиков, неделя с 15 по 21 июня в Ярославской области будет дождливой. Если осадки смоют загрязнения, вещества могут попасть в водоёмы. Как пояснил в разговоре с 76.RU Григорий Чуйко, для оценки возможных последствий необходимо учитывать площадь загрязнения, состояние почвы и объём попавших в окружающую среду продуктов. Пока таких данных нет.

«Масштаб физического загрязнения нужно смотреть: брать пробы почвы, оценивать площади, которые покрыты загрязнением, и рассчитывать количество вещества, которое туда попало. Если это отдельный локальный участок — это одно, а если площади большие и достаточно большое количество этого вещества попало на почву, вполне возможно, потребуются и какие-то административные решения», — отметил Григорий Чуйко.

Потенциальная опасность есть, однако ее уровень может определить только качественный анализ проб почвы и воды. Григорий Чуйко заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод РАН, доктор наук

Так выглядит река на второй день после черного дождя Источник: читательница 76.RU Оксана Ниветта

Что будет с рыбой в реках Ярославской области

По словам ихтиолога Игоря Шляпкина, пока нет оснований говорить о катастрофическом сценарии.

«Вероятно, значительная часть загрязняющих веществ будет оседать на дно. В водоемах такие вещества обычно связываются донными отложениями, хотя это, безусловно, не означает, что загрязнение безопасно», — отметил ученый.

В опасности могут быть молодые рыбы, которые восприимчивы к изменениям среды.

«Для рыб основное значение имеет концентрация загрязняющих веществ. Там, где их оказалось много, последствия могут быть серьезными, особенно сейчас, когда в водоемах много молоди. Молодая рыба очень уязвима, поэтому при высоких концентрациях нефтепродуктов нельзя исключать локальную гибель», — пояснил в беседе с 76.RU ихтиолог, научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

Молодь рыбы — это ранние стадии развития рыбы (от икринки до взросления), включающие личинок и мальков.