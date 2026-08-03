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Спорт «Пока никто не побеждал»: президент КХЛ оценил шансы «Локомотива» взять Кубок Гагарина в третий раз

«Пока никто не побеждал»: президент КХЛ оценил шансы «Локомотива» взять Кубок Гагарина в третий раз

Публикуем заявление Алексей Морозова

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На фото (слева на право)&nbsp;— президент КХЛ Алексей Морозов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев и первый заместитель ОАО&nbsp;«РЖД» Сергей Кобзев | Источник: Максим Цирулев / 76.RUНа фото (слева на право)&nbsp;— президент КХЛ Алексей Морозов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев и первый заместитель ОАО&nbsp;«РЖД» Сергей Кобзев | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

На фото (слева на право) — президент КХЛ Алексей Морозов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев и первый заместитель ОАО «РЖД» Сергей Кобзев

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил подготовку ярославского ХК «Локомотив» к предстоящему сезону. По его мнению, у клуба есть все шансы взять третий Кубок Гагарина подряд.

«Ярославская школа даёт российскому хоккею великолепных мастеров, за что мы ей очень благодарны. Нельзя ещё раз не отметить, что впервые в истории Континентальной хоккейной лиги система одного клуба выиграла в один сезон два трофея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова, — цитируют слова Морозова в пресс-службе КХЛ. — В Ярославле очень любят хоккей. Возвращаясь к истории, хочется сказать, что в КХЛ трижды подряд пока никто не побеждал, у „Локомотива“ есть шансы. Желаю вам новых побед».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2026/2027 стартует 5 сентября (6+).

<p>Алексей Морозов</p><p>Алексей Морозов</p>

Возвращаясь к истории, хочется сказать, что в КХЛ трижды подряд пока никто не побеждал, у «Локомотива» есть шансы.

Алексей Морозов

президент КХЛ

Напомним, 2 августа в Ярославле чествовали «Локомотив» и молодежную команду «Локо», которые в мае 2026-го завоевали главные трофеи российского хоккея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова. Мы показывали, как прошло торжество в честь команд в онлайн-репортаже.

Ранее мы публиковали расписание предсезонных матчей «Локомотива».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина
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Верим в Локомотив!
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22 часа
Мечтать не вредно. Никто не даст и не позволит. Не все коту масленица.
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