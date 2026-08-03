«Пока никто не побеждал»: президент КХЛ оценил шансы «Локомотива» взять Кубок Гагарина в третий раз

«Ярославская школа даёт российскому хоккею великолепных мастеров, за что мы ей очень благодарны. Нельзя ещё раз не отметить, что впервые в истории Континентальной хоккейной лиги система одного клуба выиграла в один сезон два трофея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова, — цитируют слова Морозова в пресс-службе КХЛ. — В Ярославле очень любят хоккей. Возвращаясь к истории, хочется сказать, что в КХЛ трижды подряд пока никто не побеждал, у „Локомотива“ есть шансы. Желаю вам новых побед».