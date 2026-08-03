«Пока никто не побеждал»: президент КХЛ оценил шансы «Локомотива» взять Кубок Гагарина в третий раз

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил подготовку ярославского ХК «Локомотив» к предстоящему сезону. По его мнению, у клуба есть все шансы взять третий Кубок Гагарина подряд.
«Ярославская школа даёт российскому хоккею великолепных мастеров, за что мы ей очень благодарны. Нельзя ещё раз не отметить, что впервые в истории Континентальной хоккейной лиги система одного клуба выиграла в один сезон два трофея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова, — цитируют слова Морозова в пресс-службе КХЛ. — В Ярославле очень любят хоккей. Возвращаясь к истории, хочется сказать, что в КХЛ трижды подряд пока никто не побеждал, у „Локомотива“ есть шансы. Желаю вам новых побед».
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2026/2027 стартует 5 сентября (6+).
Возвращаясь к истории, хочется сказать, что в КХЛ трижды подряд пока никто не побеждал, у «Локомотива» есть шансы.
Напомним, 2 августа в Ярославле чествовали «Локомотив» и молодежную команду «Локо», которые в мае 2026-го завоевали главные трофеи российского хоккея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова. Мы показывали, как прошло торжество в честь команд в онлайн-репортаже.
Ранее мы публиковали расписание предсезонных матчей «Локомотива».
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