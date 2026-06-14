В Ярославской области прошел «мазутный дождь». Видео

В Рыбинском районе прошел «мазутный дождь» Источник: читатели 76.RU

Утром 14 июня в Рыбинском округе Ярославской области прошел «мазутный дождь». Как сообщают 76.RU местные жители, дома, теплицы, растения покрылись черной пленкой.

«Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще всё в этом мазуте. Все растения, всё. „Дождь“ прошел», — рассказала читательница 76.RU.

Черная пленка появилась на листьях и постройках в СНТ Рыбинского района в районе деревни Волково.

Деревня Волково находится на берегу реки Шексна, которая впадает в Рыбинское водохранилище. Населенный пункт расположен в 20 километрах от Рыбинска.

В Ярославской области прошел «мазутный дождь» Источник: читатели 76.RU

«Мы совсем не знаем, что делать. Это годы труда, десятки тысяч рублей, столько ухода за садом. Только вчера установили новый тент. И вот такое случилось», — поделилась читательница.

Судя по кадрам с участка, теплицы и дом покрылись черной пленкой, на кустах и деревьях отчетливо видны черные капли. Местные жители переживают, что почва будет отравлена на долгие годы.