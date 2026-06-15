Хранилище топлива горит второй день: глава Рыбинска впервые прокомментировал пожар на объекте

Власти Рыбинска впервые официально прокомментировали пожар на хранилище топлива Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Анастасия Вязигина / 76.RU

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков спустя сутки прокомментировал пожар на хранилище топлива. Напомним, возгорание в Ярославской области началось утром 14 июня. На этом фоне перекрыли дорогу в микрорайоне Копаево.

«Под Рыбинском произошло возгорание на промышленном объекте. На месте развернута работа специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзора. В зоне ближайшей жилой застройки от места возгорания проведен отбор проб воздуха. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов в воздухе не установлено», — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков днем 15 июня.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Первоочередная задача — не допустить распространения загрязнения и минимизировать вред окружающей среде. Проводится мониторинг качества воды и воздуха. Дмитрий Рудаков глава Рыбинска Ярославской области

В администрации Рыбинска также сообщили о продлении дорожных ограничениях.

«Для обеспечения безопасности граждан движение транспортных средств по автомобильной дороге по Ярославскому тракту от ул. Ошурковской до ул. Гастелло прекращено до 00:00 17 июня. Просьба к жителям — пользоваться объездными путями и заранее планировать свой маршрут», — сообщили в пресс-службе администрации.