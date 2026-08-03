«Плакала сильно»: в центре Ярославля девочку зажало во вращающихся дверях ТЦ

В Ярославле девочку зажало во вращающихся дверях торгового центра «Аура». Инцидент произошел вечером 3 августа. Очевидцы рассказали, что это случилось у входа со стороны улицы Победы.
«У девочки застряла нога или рука в „крутилке“. Тут уже приехала полиция, собралась толпа. Вращающуюся дверь остановили, ребенок лежит. У нее какую-то конечность зажевало дверью. Плакала сильно», — рассказала читательница 76.RU.
В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Мы попытались связаться с представителями торгового центра, но никто не взял трубку. Если будет подготовлено заявление по поводу случившегося, мы его опубликуем.
Информация о возрасте и состоянии девочки станет известна позднее.
В феврале 2026 года ярославна рассказала, что 6-летний мальчик травмировался в «Яавтобусе». По ее словам, нога ребенка застряла под дверью.
Обновление на 4 августа.
Как рассказал 76.RU источник, знакомый с ситуацией, в дверях зажало 4-летнего мальчика. После осмотра у ребенка не выявили повреждений. Родители не стали писать заявлений.
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