«Плакала сильно»: в центре Ярославля девочку зажало во вращающихся дверях ТЦ

В Ярославле девочка травмировалась в ТЦ Источник: читательница 76.RU

В Ярославле девочку зажало во вращающихся дверях торгового центра «Аура». Инцидент произошел вечером 3 августа. Очевидцы рассказали, что это случилось у входа со стороны улицы Победы.

«У девочки застряла нога или рука в „крутилке“. Тут уже приехала полиция, собралась толпа. Вращающуюся дверь остановили, ребенок лежит. У нее какую-то конечность зажевало дверью. Плакала сильно», — рассказала читательница 76.RU.

На место приехала полиция Источник: читательница 76.RU

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Мы попытались связаться с представителями торгового центра, но никто не взял трубку. Если будет подготовлено заявление по поводу случившегося, мы его опубликуем.

Информация о возрасте и состоянии девочки станет известна позднее.

В феврале 2026 года ярославна рассказала, что 6-летний мальчик травмировался в «Яавтобусе». По ее словам, нога ребенка застряла под дверью.

Обновление на 4 августа.