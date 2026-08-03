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Происшествия «Плакала сильно»: в центре Ярославля девочку зажало во вращающихся дверях ТЦ

«Плакала сильно»: в центре Ярославля девочку зажало во вращающихся дверях ТЦ

Очевидцы рассказали первые подробности инцидента

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В Ярославле девочка травмировалась в ТЦ | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле девочка травмировалась в ТЦ | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле девочка травмировалась в ТЦ

Источник:

читательница 76.RU

В Ярославле девочку зажало во вращающихся дверях торгового центра «Аура». Инцидент произошел вечером 3 августа. Очевидцы рассказали, что это случилось у входа со стороны улицы Победы.

«У девочки застряла нога или рука в „крутилке“. Тут уже приехала полиция, собралась толпа. Вращающуюся дверь остановили, ребенок лежит. У нее какую-то конечность зажевало дверью. Плакала сильно», — рассказала читательница 76.RU.

На место приехала полиция

Источник:

читательница 76.RU

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Мы попытались связаться с представителями торгового центра, но никто не взял трубку. Если будет подготовлено заявление по поводу случившегося, мы его опубликуем.

Информация о возрасте и состоянии девочки станет известна позднее.

В феврале 2026 года ярославна рассказала, что 6-летний мальчик травмировался в «Яавтобусе». По ее словам, нога ребенка застряла под дверью.

Обновление на 4 августа.

Как рассказал 76.RU источник, знакомый с ситуацией, в дверях зажало 4-летнего мальчика. После осмотра у ребенка не выявили повреждений. Родители не стали писать заявлений.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ТРЦ Аура Ребенок Полиция Инцидент
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18 часов
Власти виноваты! Срочно запретить двери и ТЦ! А то всех детей перезажимает))))
Гость
18 часов
ЭЙ, БОТЫ УРОДСКИЕ, НЕ СМЕЙТЕ ВИНИТЬ ЖЕРТВ!
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Гость
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