НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Страна и мир «Я вообще в шоке»: фигуристка Женя Медведева отметила девичник в популярном месте отдыха ярославцев

«Я вообще в шоке»: фигуристка Женя Медведева отметила девичник в популярном месте отдыха ярославцев

И записала оттуда видео

2 490
Евгения Медведева отметила девичник в Плесе | Источник: jmedvedevaj / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Евгения Медведева отметила девичник в Плесе | Источник: jmedvedevaj / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Евгения Медведева отметила девичник в Плесе

Источник:

jmedvedevaj / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Известная фигуристка Евгения Медведева отметила девичник в Плесе — небольшом городе на Волге в Ивановской области. Это — одно из излюбленных мест отдыха ярославцев и жителей соседних регионов.

О том, где Евгения решила провести отдых перед свадьбой, она рассказала подписчикам в своем телеграм-канале.

«Девчонки меня привезли в Плес на мой девичник. Вы прикиньте, вообще! Ходим, гуляем. Идем кушать. В пять утра все встали. Я вообще в шоке. Будет мегаинтересно, будет много контента, так что будете ловить уникальнейший контент», — сказала звезда фигурного спорта.

Фигуристка записала видео для подписчиков

Источник:

Evgenia Medvedeva / Telegram

Судя по фото, которые публиковали в социальных сетях сама Евгения и ее подруги, компания отдыхала в гостевом доме. Девушки устроили речную прогулку, делали много фотографий на набережной и посещали местные заведения.

Читайте также

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о грядущем замужестве в конце 2025 года. В своих социальных сетях она опубликовала романтичное видео, где танцор Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца на фоне ночной Москвы.

Мы рассказывали, что известно об избраннике Евгении и об их отношениях.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Фигуристка Евгения Медведева Девичник
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Гость
4 августа, 04:20
Вангую что мы уже не услышим её имя на соревнованиях по фигурному катанию, а будут только связанные с ней новости мажорно-развлекательного характера. Загитова тому пример.
Гость
4 августа, 03:37
Комментарии про зарплату пишут те, кто ничего в жизни не добился?😂🤭
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем