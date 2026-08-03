«Я вообще в шоке»: фигуристка Женя Медведева отметила девичник в популярном месте отдыха ярославцев

Известная фигуристка Евгения Медведева отметила девичник в Плесе — небольшом городе на Волге в Ивановской области. Это — одно из излюбленных мест отдыха ярославцев и жителей соседних регионов.
О том, где Евгения решила провести отдых перед свадьбой, она рассказала подписчикам в своем телеграм-канале.
«Девчонки меня привезли в Плес на мой девичник. Вы прикиньте, вообще! Ходим, гуляем. Идем кушать. В пять утра все встали. Я вообще в шоке. Будет мегаинтересно, будет много контента, так что будете ловить уникальнейший контент», — сказала звезда фигурного спорта.
Судя по фото, которые публиковали в социальных сетях сама Евгения и ее подруги, компания отдыхала в гостевом доме. Девушки устроили речную прогулку, делали много фотографий на набережной и посещали местные заведения.
Фигуристка Евгения Медведева сообщила о грядущем замужестве в конце 2025 года. В своих социальных сетях она опубликовала романтичное видео, где танцор Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца на фоне ночной Москвы.
Мы рассказывали, что известно об избраннике Евгении и об их отношениях.