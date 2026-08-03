«В добрые руки»: ярославская полиция бесплатно раздает служебных собак-пенсионеров

Как приютить служебную собаку Источник: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области служебным собакам ищут дом и семью. Они много лет работали в органах, но теперь из-за возраста завершают службу.

«ОМВД России „Угличский“ передаст в добрые руки на безвозмездной основе двух служебных собак», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Новый дом ищут для двух немецкий овчарок — Хорт и Шеба. Им уже по 10 лет, большую часть из которых они провели в полицейском участке. Регулярные тренировки сыграли большую роль в воспитании — собаки обладают охранно-конвойными навыками.

Охранно-конвойные навыки у собаки — это умения по защите и охране территории, помощь при задержании правонарушителей, а также контроль и сопровождение уже задержанных.

«В настоящее время собаки здоровы и готовы обрести заботливых хозяев. Полицейские надеются, что четвероногие напарники, честно прослужившие многие годы, найдут семью, где им обеспечат внимание, уход и достойные условия содержания», — поделились в ведомстве.

Желающие принять в свою семью одного из служебных питомцев могут обратиться в ИВС ОМВД России «Угличский» по телефону: 8 (48532) 2-47-13.

В среднем немецкие овчарки живут до 11–13 лет, а старость у них наступает с 8–9 лет.