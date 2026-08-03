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«В добрые руки»: ярославская полиция бесплатно раздает служебных собак-пенсионеров

Немецкие овчарки ищут новый дом

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Как приютить служебную собаку | Источник: УМВД России по Ярославской областиКак приютить служебную собаку | Источник: УМВД России по Ярославской области

Как приютить служебную собаку

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области служебным собакам ищут дом и семью. Они много лет работали в органах, но теперь из-за возраста завершают службу.

«ОМВД России „Угличский“ передаст в добрые руки на безвозмездной основе двух служебных собак», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Новый дом ищут для двух немецкий овчарок — Хорт и Шеба. Им уже по 10 лет, большую часть из которых они провели в полицейском участке. Регулярные тренировки сыграли большую роль в воспитании — собаки обладают охранно-конвойными навыками.

Охранно-конвойные навыки у собаки — это умения по защите и охране территории, помощь при задержании правонарушителей, а также контроль и сопровождение уже задержанных.

«В настоящее время собаки здоровы и готовы обрести заботливых хозяев. Полицейские надеются, что четвероногие напарники, честно прослужившие многие годы, найдут семью, где им обеспечат внимание, уход и достойные условия содержания», — поделились в ведомстве.

Желающие принять в свою семью одного из служебных питомцев могут обратиться в ИВС ОМВД России «Угличский» по телефону: 8 (48532) 2-47-13.

В среднем немецкие овчарки живут до 11–13 лет, а старость у них наступает с 8–9 лет.

Напомним, новый дом ищут и питомцы из центра отлова и стерилизации «Верность». Здесь живут и щенки, и котята, каждому из которых в приюте желают обрести семью.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Служебная собака Овчарка УМВД
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Комментарии
26
Гость
4 августа, 08:09
Насколько я представляю, немецких овчарок отправляют на пенсию в 8 лет, но никак не в 10. И чтобы они нормально жили, им меняют корм и вводят добавки. Теперь, в лучшем случае, посадят на цепь частный дом охранять. С их-то интеллектом ((((
Гость
3 августа, 23:19
Как это грустно! Такие собачки должны доживать свой век в почете, сытости!Им, наверное, сложнее привыкать к новым хозяевам, сдружиться с ними. И люди должны быть очень ответственные и добрые! И собачки должны жить в тепле, в доме, старенькие они. Но, я от всей души желаю им добрых и ответственных людей, новую семью, где они будут сыты, в тепле и доброте!!!!!!
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