Топливный рынок выходит из кризиса? Бензин и солярка вернулись, но гораздо дороже

Очередей по стране всё меньше Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ситуация на российском топливном рынке вроде бы стабилизировалась. По крайней мере, об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Впрочем, и независимые эксперты, опрошенные MSK1.RU, отмечают: наиболее острый этап кризиса, судя по всему, уже позади. Однако полностью говорить о решении всех проблем пока рано.

Главный результат — топливо снова стало доступным

Первое, что отмечают эксперты, — изменения заметны не только в официальной статистике, но и в повседневной жизни автомобилистов. Член Общественной палаты Александр Холодов, который занимается защитой прав автомобилистов, признаётся: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области картина на АЗС больше не выглядит как апокалипсис.

«По ощущениям ситуация гораздо лучше стала. И бензин появился, и очередей, по сути, нет, и ограничения снимаются. Хочется надеяться, что кризис пройден», — говорит Холодов.

По его словам, стабилизация стала следствием комплекса мер, предпринятых государством и участниками рынка. Как отмечает Холодов, была перестроена логистика, организованы дополнительные поставки топлива.

Согласна с Холодовым и независимый эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Она отмечает, что ситуация практически полностью нормализовалась в Москве и Центральной России. Иногда происходят кратковременные задержки поставок, однако они быстро устраняются и не перерастают в системную проблему.

Сложнее, по словам Буниной, ситуация пока остается на юге России. По словам эксперта, уже вторую неделю подряд НПЗ обеспечивают рынок достаточным числом топлива, благодаря чему страна фактически вернулась к режиму самообеспечения. Это означает, что необходимости в закупках импортного топлива, которой пугали обывателя еще пару недель назад, сегодня нет.

После атак на НПЗ систему пришлось перестраивать

Одним из ключевых факторов кризиса стали удары по объектам нефтепереработки и последующее перераспределение потоков топлива между регионами. Как объясняет Бунина, значительные объемы нефтепродуктов были направлены в Москву, Московскую область и другие регионы Центральной России.

Теперь дополнительные поставки идут уже в Сибирь и Зауралье, где восстанавливаются ранее использованные резервы. Таким образом, происходит постепенное возвращение к привычной системе распределения топлива по стране.

Однако если большинство автомобилистов сегодня прежде всего интересует наличие топлива на заправках, то сельхозпроизводители смотрят на ситуацию иначе.

Для аграриев топливо — лишь часть общей проблемы

Председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко считает, что проблема доступности солярки действительно во многом решена. Однако стоимость топлива продолжает серьезно осложнять работу аграриев.

По его словам, в ряде регионов дизельное топливо по-прежнему приходится покупать по 90–100 тысяч рублей за тонну. Вернее, не покупать, потому что у мелких аграриев денег на такое дорогое топливо просто нет.

Правда, на рынке появляются предложения крупных партий по более низкой цене — порядка 65–70 тысяч рублей за тонну, например из Туркменистана. Однако воспользоваться ими могут далеко не все. Как объясняет Мельниченко, подобные сделки предполагают большие объемы закупки и стопроцентную предоплату. Для большинства фермерских хозяйств это практически недостижимые условия.

Мельниченко подчеркивает, что рост цен затронул далеко не только горючее. По его оценке, за последние несколько лет существенно подорожали практически все основные статьи расходов сельского хозяйства: запчасти, электроэнергия, удобрения и топливо.

Эксперт обращает внимание, что в ряде регионов зерно продолжает продаваться по цене ниже себестоимости, из-за чего многие предприятия работают с убытками уже несколько лет подряд.

По мнению Мельниченко, именно этот ценовой дисбаланс сегодня представляет для сельского хозяйства не меньшую проблему, чем вопросы обеспечения топливом.

Оснований для нового дефицита пока не видно

Несмотря на сохраняющиеся сложности, большинство экспертов осторожно оценивают перспективы ближайших месяцев как благоприятные. Александр Холодов считает, что, если не возникнет новых ЧП, август должен пройти значительно спокойнее.

По его мнению, главный плюс нынешней ситуации заключается в том, что власти и нефтяные компании уже получили опыт работы в условиях повышенной нагрузки. Теперь участники рынка лучше понимают возможные риски и способны заранее создавать необходимые запасы, менять логистические маршруты и быстрее реагировать на возникающие сложности.