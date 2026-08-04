НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Спорт Герой чемпионата мира Возинья определился, где продолжит карьеру

Герой чемпионата мира Возинья определился, где продолжит карьеру

Вратарь вошел в символическую сборную мундиаля

352
Возинье 40 лет | Источник: Fifa.сomВозинье 40 лет | Источник: Fifa.сom

Возинье 40 лет

Источник:

Fifa.сom

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья определился, в какой команде продолжит карьеру. Голкипер подписал контракт с чилийской командой «Коло-Коло».

Вратарь накануне прилетел в столицу Чили Сантьяго, в аэропорту его встретили фанаты команды. Сегодня Возинья прошел медобследование и подписал контракт с «Коло-Коло».

Срок соглашения не раскрывается. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года.

На чемпионате мира Возинья дошел со сборной Кабо‑Верде до 1/16 финала, на этой стадии африканская команда в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3. В четырех играх на турнире голкипер пропустил пять мячей.

40-летний вратарь стал звездой турнира. Пользователи сайта Международной федерации футбола (ФИФА) выбрали Возинью вратарем символической сборной чемпионата мира.

На мундиаль голкипер ехал в статусе свободного агента. Накануне турнира у него закончился контракт с командой «Шавеш», игравшей во второй лиге Португалии.

О карьерном пути Возиньи вы можете узнать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем