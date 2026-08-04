Герой чемпионата мира Возинья определился, где продолжит карьеру

Возинье 40 лет Источник: Fifa.сom

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья определился, в какой команде продолжит карьеру. Голкипер подписал контракт с чилийской командой «Коло-Коло».

Вратарь накануне прилетел в столицу Чили Сантьяго, в аэропорту его встретили фанаты команды. Сегодня Возинья прошел медобследование и подписал контракт с «Коло-Коло».

Срок соглашения не раскрывается. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года.

На чемпионате мира Возинья дошел со сборной Кабо‑Верде до 1/16 финала, на этой стадии африканская команда в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3. В четырех играх на турнире голкипер пропустил пять мячей.

40-летний вратарь стал звездой турнира. Пользователи сайта Международной федерации футбола (ФИФА) выбрали Возинью вратарем символической сборной чемпионата мира.

На мундиаль голкипер ехал в статусе свободного агента. Накануне турнира у него закончился контракт с командой «Шавеш», игравшей во второй лиге Португалии.