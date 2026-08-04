Дрон влетел в склад Wildberries в Ленинградской области: здание горит

Пожарные пытаются потушить возгорание (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Беспилотник ударил по складу Wildberries в Ленинградской области. На объекте возник пожар. Подробности рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram-канале.

Там отметили, что всех сотрудников заблаговременно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также компания временно ограничила прием текущих поставок. Их перенаправили на другие объекты.

Кроме того, во время атаки на регион пострадал один человек. Всего в Ленинградской области за ночь сбили 17 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Вместе с этим МЧС предупреждали и об угрозе ударов беспилотников по Санкт-Петербургу. В аэропорту Пулково вводили ограничение на прием и выпуск самолетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, режим беспилотной опасности в регионе отменили.

Это далеко не первая атака по складам маркетплейса. В конце июля пожары из-за ударов были сразу на двух складах — в Шушарах (Петербург) и в логистическом парке «Уткина Заводь» в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти. Тогда на складах компании в Новосаратовке пострадали три человека, площадь возгорания составила больше 50 тысяч квадратных метров.