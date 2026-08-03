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Город Реконструкция центра «Узнали только сегодня»: ресторатор сделал заявление о начале реконструкции улицы Кирова в Ярославле

«Узнали только сегодня»: ресторатор сделал заявление о начале реконструкции улицы Кирова в Ярославле

Кафе и бары должны свернуть летние веранды

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В центре Ярославля рестораторы сворачивают летние веранды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля рестораторы сворачивают летние веранды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля рестораторы сворачивают летние веранды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рестораторы начали сворачивать летние веранды на улице Кирова в центре Ярославля. Об этом рассказали в гастробаре Sweet Pepper вечером 3 августа.

По словам представителей заведения, такое решение было принято из-за грядущего начала реконструкции улицы Кирова. Веранды нужно убрать до 4 августа.

«Команда „ПЕРЦА“ узнала только сегодня! Уже завтра летняя веранда прекратит свое существование — на улице Кирова начинается реконструкция, поэтому, к сожалению, оставить ее невозможно. Да, мы и сами надеялись, что впереди нас ждет еще не один теплый вечер», — говорится в сообщении гастробара в социальных сетях.

В заведении рассказали, что вечером 3 августа веранда будет работать последний день в сезоне. Затем гостей будут принимать только в зале.

Ресторатор Юрий Тримышев в беседе с 76.RU также рассказал, что команде гастробара не были названы четкие сроки о начале и завершении работ. По его словам, по заведениям на улице Кирова 3 августа ходили две женщины, которые предупреждали о необходимости свернуть веранды.

«Всем сказали к завтрашнему дню убрать веранды. И поэтому все начинают сегодня с ночи или с 5–6 утра завтра их демонтировать. Хотя работы на нашей стороне улицы по их планам начнутся только недели через две. Никакого бумажного оповещения не было, только на словах всё сказали, документа никакого нет. Сколько это всё продлится — неизвестно», — рассказал ресторатор.

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В Ярославле создают единый пешеходный центр, часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти.

Власти тоже пока не называют четких сроков начала работ на улице Кирова. Изначально, судя по описанной в контракте с подрядчиком информации, этот участок будущей пешеходной зоны в Ярославле планировали ремонтировать в первую очередь. Но в итоге работы проводили в другом порядке. Например, на Депутатской улице уже установили фонтан, который вызвал бурные обсуждения.

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Напомним, весной 2026 года власти решили не взимать плату с бизнесменов за летние веранды заведений в центре города, где ведутся работы по созданию пешеходной зоны. Предприниматели говорили, что были предупреждены, мол, в какой-то момент зоны придется разобрать. Рестораторам даже предлагали не оформлять полноценные летние веранды, а установить столики с зонтами.

Всё о создании пешеходного центра в Ярославле мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Реконструкция Улица Кирова Пешеходный центр
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Комментарии
32
Гость
15 часов
Скорее бы выборы прошли, боты "одобрям-с" ушли бы отсюда. Нормальные, живые люди уже не пишут. По теме: неужели нельзя было дождаться числа 15 сентября, а сейчас ускоренными темпами доделать Андропова-Депутатскую?
Гость
16 часов
А зачем рабам оповещения и документы? Как владелец скажет, так и прогнутся
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Гость
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