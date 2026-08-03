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Страна и мир Первый серийный МС-21 подняли в небо. Смотрим, как это было

Первый серийный МС-21 подняли в небо. Смотрим, как это было

Он пробыл в небе чуть больше часа

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Самолет поднялся на 6 тысяч метров над землей | Источник: Объединенная авиастроительная корпорация / TelegramСамолет поднялся на 6 тысяч метров над землей | Источник: Объединенная авиастроительная корпорация / Telegram

Самолет поднялся на 6 тысяч метров над землей

Источник:

Объединенная авиастроительная корпорация / Telegram

Первый серийный МС-21-310 впервые подняли в небо. Об этом 3 августа рассказали в Ростехе.

Самолет тестировали на аэродроме Иркутского авиазавода. Он пробыл в небе 1 час 23 минуты. Импортозамещенный отечественный лайнер поднялся на 6 тысяч метров над землей. Приборная скорость — 600 км/ч. Как рассказали в Ростехе, экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем.

Экипаж первого серийного МС-21: заслуженные летчики-испытатели Роман Таскаев, Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин. После завершения полета Таскаев сказал следующее: «Первая серийная машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью».

Источник:

Объединенная авиастроительная корпорация / Telegram

В Ростехе добавили, что этот полет «позволяет констатировать готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа». В корпорации отметили, что речь идет про первую партию — 18 самолетов.

«Сегодняшний полет имеет важное значение для обеспечения серийных поставок МС-21 в заданные сроки. Параллельно с плотным графиком летных испытаний по сертификации МС-21 мы уже сейчас отработали ключевые процедуры финальных этапов производства и прохождения через летно-испытательную станцию. Впоследствии это позволит максимально сократить срок между получением сертификата и началом серийных поставок МС-21», — приводит Объединенная авиастроительная корпорация слова главного конструктора МС-21 Виталия Нарышкина.

У отечественного самолета всё еще нет сертификата типа. Процессы идут параллельно. По словам замминистра промышленности и торговли России Геннадия Абраменкова, «на сегодняшний день выполнено уже около половины программы сертификационных летных испытаний». После завершения сертификации авиазавод начнет поставки машин авиакомпаниям.

Источник: Объединенная авиастроительная корпорация Источник: Объединенная авиастроительная корпорация
Источник: Объединенная авиастроительная корпорация Источник: Объединенная авиастроительная корпорация
Источник: Объединенная авиастроительная корпорация Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

МС-21. Краткая история

История МС-21 началась в нулевых. Проект ближне- и среднемагистрального российского лайнера представили осенью 2005 года. И уже тогда отечественный самолет называли конкурентом Boeing 737 и Airbus А320 на мировом авиарынке. Тогда же главный конструктор ОКБ имени А. С. Яковлева Андрей Матвеев заявил: «МС-21 должен быть запущен в эксплуатацию в 2012 году».

Но самолета нет до сих пор. 24 июня 2026-го министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что МС-21 получит сертификат типа в конце 2027 года.

В конце июня в Объединенной авиастроительной корпорации заявили: МС-21 во время летных испытаний окончательно подтвердил основные технические характеристики. Главное — дальность полета. У отечественного самолета она теперь официально составляет 3800 километров.

Стоит отметить, что это почти в два раза меньше изначально заявленной дальности полета. Предполагалось, что магистральный самолет XXI века будет иметь 6350 километров дальности. Но в ходе импортозамещения машина стала тяжелее на 6 тонн, что повлияло на ее характеристики.

Помимо потери основной характеристики, самолет стал дороже. В середине июля 2026-го председатель правительства России Михаил Мишустин подписал новое распоряжение. Судя по документу, те самые 18 самолетов первой партии будут стоить 96,1 миллиарда рублей. Цена одной машины — 5,3 миллиарда рублей. Для справки: в 2023 году 18 самолетов оценивали в 58,3 миллиарда рублей.

В том же документе сказано, что из 18 самолетов 16 должны передать в эксплуатацию в 2027 году. Оставшиеся два — в январе 2028 года.

Наши коллеги из «Фонтанки» подробно рассказывали о том, как надежду гражданской авиации России пытаются поднять в небо уже больше 20 лет.

ПО ТЕМЕ
Карина МиллерКарина Миллер
Карина Миллер
Выпускающий редактор
МС-21 Гражданская авиация Самолет
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Комментарии
26
Гость
3 августа, 19:33
Горжусь достижениями нашей авиапромышленности. Таких стран, которые могут самостоятельно создавать полностью свою авиационную технику, в мире раз, два и обчелся. Китай, к примеру, не может. А мы строим лучшие в мире самолеты. Будете в Казани - поселитесь в гостинице в районе Карьер. Полюбуетесь всей мощью наших стратегов. Нормально, Григорий!
Гость
3 августа, 19:10
21 век, это достижение
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Гость
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