«Если заболею, выпущу тебя на сцену». Как двойник Сергея Жукова, таксист из Москвы, взорвал соцсети — видео

У Сергея Жукова нашелся двойник в Москве Источник: Булат Бигаев

Иногда достаточно одной случайности, чтобы жизнь изменилась до неузнаваемости. Для 43-летнего московского таксиста Булата Бигаева такой случайностью стало поразительное сходство с Сергеем Жуковым. Летом 2026 года он начал записывать короткие ролики прямо из машины и публиковать их в соцсетях. Видео быстро разлетелись по интернету, набирая сотни тысяч просмотров. Но обсуждали зрители не столько сами ролики, сколько их героя: тысячи пользователей писали, что перед ними — словно солист группы «Руки Вверх!».

Неожиданная популярность привела Булата к личному знакомству с Сергеем Жуковым, а затем буквально перевернула его жизнь. За несколько дней он получил десятки предложений об интервью и выступлениях на частных праздниках.

Корреспондент MSK1.RU встретился с Булатом Бигаевым и узнал, когда он впервые услышал о своем сходстве с Сергеем Жуковым, мешало ли это в обычной жизни и как ему удалось познакомиться с музыкантом лично. Подробности — в этом материале MSK1.RU.

Источник: Городские медиа

Что известно о двойнике Жукова

Булату Бигаеву 43 года. Он родился и вырос в Уфе. Еще в юности понял, что хочет связать жизнь с творчеством, поэтому после школы поступил в театральный институт имени М. С. Щепкина. Тогда он мечтал о сцене, съемках в кино и актерской карьере. Еще во время учебы ему удалось сняться в нескольких фильмах и казалось, что первый шаг к мечте уже сделан.

Но после окончания института жизнь повернулась по-другому. Булат вернулся в родной город, создал семью, у него родились две дочки — сейчас им 12 и 17 лет. На первый план вышли заботы о близких, а актерские амбиции пришлось отложить.

«Тогда я начал заниматься реставрацией. Восстанавливал лепнину XVII–XVIII и XIX веков, деревянные изделия, старинную мебель», — рассказал Булат.

Мечта о сцене никуда не исчезла. Она лишь ненадолго отошла на второй план. Спустя годы, в 2019-м, Булат решил дать себе еще один шанс: собрал вещи и снова отправился в Москву — город, где когда-то начинался его путь в профессии.

Я решил восстановить свое театральное прошлое. Хотел снова попробовать попасть в кино, найти себя в медийном пространстве. Булат Бигаев двойник Сергея Жукова

Правда за годы его отсутствия индустрия сильно изменилась. Если раньше, по словам Булата, начинающим актерам приходилось обходить павильоны «Мосфильма» с папкой своих фотографий в надежде попасть на кастинг, то теперь всё решается через соцсети.

Постепенно Булат пришел к мысли, что ему тоже стоит завести личную страницу и начать вести блог. Однако долго не решался сделать первый шаг. Он жил обычной жизнью: занимался реставрацией, а в свободное время подрабатывал таксистом.

«Как-то еду по городу по своим делам и думаю: „А что я просто так езжу? Почему бы не снимать ролики прямо в дороге?“ Так и решил начать», — поделился Булат.

Первое видео он опубликовал 18 июля 2026 года. Ролик набрал более 90 тысяч просмотров. Именно с него началась новая глава в жизни Булата.

Сравнения с Сергеем Жуковым

Нередко Булат бывает в заведениях Сергея Жукова Источник: bigash_b/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О том, что похож на Сергея Жукова, Булат впервые услышал еще в школьные годы. Тогда только набирала популярность группа «Руки Вверх!», а сам он, по собственному признанию, был настоящим бунтарем и слушал исключительно рэп. Поэтому сравнение с поп-исполнителем его совсем не радовало.

Это было еще в школе. Ко мне подбежал одноклассник и говорит: «Булат, ты видел новую группу „Руки Вверх!“? Ты очень похож на солиста». А я тогда был жестким рэпером, никакой попсы не слушал. Ответил: «Да не похож я ни на кого». После этого стал даже прятаться под шапками, чтобы меня меньше сравнивали с Сергеем Жуковым. Булат Бигаев двойник Сергея Жукова

Со временем такие сравнения стали звучать всё чаще. После переезда в Москву к нему не раз подходили на улице прохожие, путая его с Жуковым, просили фото и автограф.

Отношение к творчеству «Руки Вверх!» изменилось не сразу. По словам Булата, по-настоящему он открыл для себя музыку группы уже во взрослом возрасте, когда получил водительские права и стал много времени проводить за рулем.

«Включил однажды песни „Руки Вверх!“ и понял, что получаю от них удовольствие. Видимо, просто вырос из подросткового максимализма. С тех пор эта музыка постоянно играет у меня в машине. Мне действительно нравится. Мне кажется, песни „Руки Вверх!“ уже стали частью культурного кода нашей страны: их слушали родители, под них выросли дети, а теперь их любят уже новые поколения», — считает он.

Огромный шквал комментариев о сходстве со знаменитостью Булату стал приходить из блога. Собственно, отчасти это и повлияло на популярность его роликов. Об этом Булат честно признался в интервью MSK1.RU.

Думаю, многие начали подписываться на меня из-за сходства с Сергеем Жуковым. Но оставались, наверное, потому что им откликались моя искренность и жизнерадостность. Булат Бигаев двойник Сергея Жукова

За считаные дни на блог московского таксиста подписались 12 тысяч человек. Его видео начали залетать в ленту рекомендации и собирать сотни тысяч, а некоторые — и миллионы просмотров. Так блогера заметил Сергей Жуков и записал ему видеообращение.

Сергей Жуков пригласил Булата на своей концерт в «Лужниках», который прошел 26 июля 2026 года Источник: sezhukov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Булат, привет! Сколько же человек мне про тебя написали. Сколько же меня попросили с тобой связаться. И вот о чем я подумал. А что ты делаешь в воскресенье? Может, придешь ко мне в „Лужники“? Встретимся за сценой, сделаем феноменальное эпохальное фото. Может быть, даже немножко споем», — предложил артист.

Булат долго не раздумывал и сразу согласился. Вскоре с ним связалась команда Сергея Жукова, рассказала, где и когда состоится встреча.

За кулисами музыканты впервые увиделись лично. До начала концерта они успели пообщаться, записать несколько видео и провести вместе некоторое время.

«Мы встретились с Сергеем еще до концерта. Поговорили, поснимали видео, посмеялись. Потом он ушел готовиться к выступлению, а я остался за кулисами. Когда спустился вниз, началось что-то невероятное. Люди буквально окружили меня: „Фото! Фото!“ Это было бесконечно. Я такого никогда в жизни не испытывал», — вспоминает Булат.

Мы говорили о жизни, о каких-то простых вещах. О том, что нужно правильно питаться. Сергей пошутил, что, если вдруг заболеет, выпустит вместо себя на сцену меня. В общем, это был очень теплый, добрый разговор. Булат Бигаев двойник Сергея Жукова

При этом это была не первая их встреча. Лет пять назад солист «Руки Вверх!» впервые увиделся со своим двойником в одном из баров Москвы.

«Я до этого приходил в этот бар, и люди со мной фоткались и выставляли в социальные сети, отмечая его. Ну, типа, вот Сергей Жуков. Потом проходит какое-то время, я опять прихожу в это заведение, и он туда тоже приходит. Он ко мне подошел со спины, я поворачиваюсь, а он говорит: „Ты чего у меня здесь всех баламутишь?“ — говорит. Ну, типа, все думают, что Сергей Жуков, а на самом деле не Жуков. И вот и тогда мы познакомились», — с улыбкой вспоминает ту встречу Булат.

Как изменилась жизнь таксиста

Источник: bigash_b/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Встреча с Сергеем Жуковым стала для Булата настоящей точкой отсчета. После концерта в «Лужниках» число подписчиков в его социальных сетях выросло более чем в два раза. По состоянию на 29 июля 2026 года за жизнью московского таксиста, которого называют двойником солиста «Руки Вверх!», следят уже почти 40 тысяч человек. И эта цифра продолжает расти.

Вместе с популярностью пришли и новые предложения. По словам Булата, его ежедневно приглашают на интервью, съемки, коллаборации и телевизионные проекты. Всё чаще поступают и коммерческие предложения.

«Разрывается директ. Пишут по поводу съемок, совместных видео, приглашают на интервью и различные шоу. Постоянно предлагают какие-то проекты, сотрудничество, рекламу. Честно говоря, я даже не ожидал, что всё так быстро закрутится», — рассказал он.

Неожиданным стало и предложение о сотрудничестве с Сергеем Жуковым. По словам Булата, сейчас обсуждается возможность его работы в одном из заведений музыканта «Руки Вверх! Бар».

Мне предложили стать своего рода представителем. Люди приходят в заведение, видят меня, фотографируются, отмечают Сергея Жукова в соцсетях. Я должен просто создавать настроение: общаться с гостями, при необходимости выйти на сцену и что-нибудь спеть. Булат Бигаев двойник Сергея Жукова

Однако главным для него остается не образ двойника, а собственное творчество. Сейчас Булат работает над своей первой авторской песней. По его словам, она будет посвящена ностальгии по прошлому.

«Хочу записать песню о времени, в котором мы росли, и о том, к чему в итоге пришли. Надеюсь, она найдет отклик у людей. Очень хочется, чтобы именно с этой песней меня однажды пригласили выступить на сцене», — поделился он.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несмотря на внезапную популярность, Булат старается смотреть на происходящее спокойно. Он признаётся, что пока не делает далеко идущих прогнозов: всё может закончиться так же быстро, как и началось.

«Я не знаю, что будет завтра. Возможно, обо мне забудут так же быстро, как узнали. А может быть, эта история получит продолжение. Конечно, хочется больше заниматься тем, к чему я готовился всю жизнь. У меня актерское образование, сцена — это моя профессия. Поэтому очень хочется однажды выйти к зрителям уже не как двойник Сергея Жукова, а со своей собственной песней», — говорит Булат.

При этом он подчеркивает, что не собирается использовать творчество лидера «Руки Вверх!» без его согласия. Если в будущем ему захочется исполнять песни Жукова, сначала он намерен лично обсудить этот вопрос с музыкантом.

«Если Сергей Евгеньевич скажет: „Булат, не стоит этого делать“, значит, не буду. Не хочу ни с кем конфликтовать. Для меня гораздо важнее сохранить хорошие отношения, чем пытаться заработать на чужом имени», — заключил он.