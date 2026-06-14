«Соблюдайте спокойствие»: в Ярославской области завыла сирена. Что происходит

Опасность БПЛА ввели в Ярославской области Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Около 04:30 14 июня в Ярославской области завыла сирена. Губернатор Михаил Евраев сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил глава региона.

Он также добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Кроме того, в 04:36 14 июня закрыли ярославский аэропорт Золотое кольцо в Туношне. Одновременно ограничения на полеты ввели в Нижнем Новгороде.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Что делать, если услышали сирену

Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Зашторьте дома окна, отойдите от них. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия 24»). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.