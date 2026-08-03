В Польше выбрали главную красавицу мира — вас очаруют ее фото

Победа Катрины Льегадо стала в некотором смысле исторической Источник: katllegado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На днях в Польше завершился 17-й международный конкурс красоты «Мисс Супранешнл — 2026». Его победительницей стала представительница Филиппин Катрина Льегадо. И для Филиппин эта победа стала исторической: девушка вернула корону в свою страну спустя 13 лет после первого триумфа Мутьи Датул в 2013 году.

В конкурсе «Мисс Супранешнл — 2026» приняли участие 67 девушек со всего мира. Они на протяжении нескольких недель боролись за главный титул, корону и призовой фонд — 50 000 долларов США. Но в результате куш сорвала именно Катрина Льегадо. Также она получила эксклюзивную корону Fioletowa Crown, украшенную фиолетовыми драгоценными камнями, — ее новой победительнице передала предыдущая королева, Эдуарда Браум из Бразилии.

Катрина возвращает домой корону королевы красоты, которую там не видели 13 лет Источник: katllegado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме того, Катрина получила контракт от брендов-партнеров конкурса — теперь она на год обеспечена гардеробом и косметикой от них.

В финальном раунде вопросов и ответов Катрине задали вопрос о ценности самоидентификации: «Расскажите о моменте, когда вы перестали пытаться быть той женщиной, которую от вас ожидал увидеть весь мир, и начали становиться той, кем вам действительно суждено было быть?»

В борьбе за корону Катрина обошла 66 конкурсанток со всего мира Источник: katllegado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вместо заученной шаблонной речи Катрина ответила искренне и эмоционально.

«Я всегда верила, что мы никогда не должны загонять себя в жесткие рамки и шаблоны. Мы все совершенно несовершенны. Я сама — человек, который ежедневно борется со стремлением к перфекционизму, но сегодня я стою здесь, делая всё возможное и становясь лучшей версией самой себя, — ответила девушка. — И именно здесь, на конкурсе " Мисс Супранешнл " , я чувствую, что я на своем месте».

Блестящие головные уборы ей точно к лицу Источник: katllegado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жюри и фанаты назвали ее ответ одним из самых сильных, честных и живых в истории современных конкурсов красоты, так как он идеально срезонировал со слоганом и ценностями самого проекта.

Катрина родилась 9 ноября 1997 года. Она окончила престижный Университет Де Ла Саль с отличием и дипломом в области финансов. До того как полностью погрузиться в индустрию красоты, она успела поработать в банке.

Для королевы красоты у Катрины довольно необычный бэкграунд — она является сертифицированным военным резервистом Военно-воздушных сил Филиппин.

Ну а как еще, по-вашему, должен выглядеть военный резервист ВВС Филиппин? Источник: katllegado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Индустрия красоты заинтересовала ее 7 лет назад. В 2019 году Льегадо выиграла титул Reina Hispanoamericana Filipinas — титул и национальный конкурс, где выбирают представительницу Филиппин для участия в международном конкурсе красоты «Королева Испаноамерикана».

Затем девушка долго штурмовала главную сцену страны. В 2025 году она урвала титул Miss Supranational Philippines, после чего целый год упорно тренировалась и ждала международный финал 2026 года.

Катрине не привыкать носить короны конкурсов красоты Источник: katllegado / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)