Кабина всмятку, крылья загнулись: самолет рухнул в Волгоградской области — кадры

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, есть пострадавший. О происшествии сообщила Южная транспортная прокуратура в своем канале в MAX.
«Сегодня, 13 июня 2026 года, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкина Чернышковского района Волгоградской области», — говорится в сообщении.
В результате происшествия есть пострадавший. Как рассказал источник V1.RU, знакомый с ситуацией, им оказался сам пилот легкомоторного самолета. Его состояние редакция уточняет в региональном комитете здравоохранения.
На кадрах с места происшествия видно, что самолет серьезно пострадал. От кабины практически ничего не осталось. Корпус практически переломился на две части, а крылья согнулись к земле. Обломки воздушного судна разбросало по округе.
Южная транспортная прокуратура организовала проверка по факту происшествия с воздушным судном в Волгоградской области. Сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.
«Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — добавили в прокуратуре.