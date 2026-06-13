Кабина всмятку, крылья загнулись: самолет рухнул в Волгоградской области — кадры

Самолет попытался сесть в поле Источник: Южная транспортная прокуратура / MAX

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, есть пострадавший. О происшествии сообщила Южная транспортная прокуратура в своем канале в MAX.

«Сегодня, 13 июня 2026 года, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкина Чернышковского района Волгоградской области», — говорится в сообщении.

В результате происшествия есть пострадавший. Как рассказал источник V1.RU, знакомый с ситуацией, им оказался сам пилот легкомоторного самолета. Его состояние редакция уточняет в региональном комитете здравоохранения.

Источник: Южная транспортная прокуратура / MAX

На кадрах с места происшествия видно, что самолет серьезно пострадал. От кабины практически ничего не осталось. Корпус практически переломился на две части, а крылья согнулись к земле. Обломки воздушного судна разбросало по округе.

Южная транспортная прокуратура организовала проверка по факту происшествия с воздушным судном в Волгоградской области. Сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: Южная транспортная прокуратура / MAX