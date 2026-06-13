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Кабина всмятку, крылья загнулись: самолет рухнул в Волгоградской области — кадры

Транспортная прокуратура выясняет причины произошедшего

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Самолет попытался сесть в поле | Источник: Южная транспортная прокуратура / MAXСамолет попытался сесть в поле | Источник: Южная транспортная прокуратура / MAX

Самолет попытался сесть в поле

Источник:

Южная транспортная прокуратура / MAX

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, есть пострадавший. О происшествии сообщила Южная транспортная прокуратура в своем канале в MAX.

«Сегодня, 13 июня 2026 года, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкина Чернышковского района Волгоградской области», — говорится в сообщении.

В результате происшествия есть пострадавший. Как рассказал источник V1.RU, знакомый с ситуацией, им оказался сам пилот легкомоторного самолета. Его состояние редакция уточняет в региональном комитете здравоохранения.

Источник: Южная транспортная прокуратура / MAXИсточник: Южная транспортная прокуратура / MAX
Источник:

Южная транспортная прокуратура / MAX

На кадрах с места происшествия видно, что самолет серьезно пострадал. От кабины практически ничего не осталось. Корпус практически переломился на две части, а крылья согнулись к земле. Обломки воздушного судна разбросало по округе. 

Южная транспортная прокуратура организовала проверка по факту происшествия с воздушным судном в Волгоградской области. Сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: Южная транспортная прокуратура / MAXИсточник: Южная транспортная прокуратура / MAX
Источник:

Южная транспортная прокуратура / MAX

«Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — добавили в прокуратуре.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Самолет Жесткая посадка Транспортная прокуратура
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