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Происшествия Огромный столб дыма заметили в Ярославле: что случилось — видео

Огромный столб дыма заметили в Ярославле: что случилось — видео

Публикуем первые подробности от МЧС

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Огромный столб дыма заметили в Ярославле | Источник: читатель 76.руОгромный столб дыма заметили в Ярославле | Источник: читатель 76.ру

Огромный столб дыма заметили в Ярославле

Источник:

читатель 76.ру

В Ярославле заметили огромный столб дыма. Его видно аж с разных районов города. В областном МЧС рассказали, что случилось.

Сообщается, что горит 109-летняя заброшка на улице Златоустинской. Речь идет о доме № 12, о пожаре сообщили очевидцы 12 июня.

— Дом не эксплуатируется. Обращение поступило в 11:27, на место пожара отправили 4 машины, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Сначала пожар казался безобидным

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Однако потом над городом появился огромный столб дыма

Источник:

читатель 76.ру

Здание на Златоустинской было построено в Коровниках больше века назад, в 1917-м его начали эксплуатировать. Дом, который в народе называют кораблем, на самом деле здание паровой мельницы. Четырехэтажку хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия.

Ранее в 2025 году заброшка уже горела, причем нехило. Зарево от огня было видно в разных частях Коровников. Также в фоторепортаже мы показывали, как здание выглядит внутри.

Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео нам на почту 76@shkulev.ru, или в соцсетях MAX и »ВКонтакте».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пожар Заброшка ОКН МЧС
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Комментарии
4
Гость
26 минут
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Гость
20 минут
За рубль не удалось продать?
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