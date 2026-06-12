Огромный столб дыма заметили в Ярославле: что случилось — видео

Огромный столб дыма заметили в Ярославле Источник: читатель 76.ру

В Ярославле заметили огромный столб дыма. Его видно аж с разных районов города. В областном МЧС рассказали, что случилось.

Сообщается, что горит 109-летняя заброшка на улице Златоустинской. Речь идет о доме № 12, о пожаре сообщили очевидцы 12 июня.

— Дом не эксплуатируется. Обращение поступило в 11:27, на место пожара отправили 4 машины, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Сначала пожар казался безобидным Источник: Жесть Ярославль / Max

Однако потом над городом появился огромный столб дыма Источник: читатель 76.ру

Здание на Златоустинской было построено в Коровниках больше века назад, в 1917-м его начали эксплуатировать. Дом, который в народе называют кораблем, на самом деле здание паровой мельницы. Четырехэтажку хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия.

Ранее в 2025 году заброшка уже горела, причем нехило. Зарево от огня было видно в разных частях Коровников. Также в фоторепортаже мы показывали, как здание выглядит внутри.