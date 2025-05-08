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Происшествия В Ярославле загорелась старинная заброшка-гигант. Кадры с места ЧП

В Ярославле загорелась старинная заброшка-гигант. Кадры с места ЧП

Зарево от огня видно издалека

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14 комментариев
ЧП случилось ночью с 7 на 8 мая | Источник: читатель 76.RU ЧП случилось ночью с 7 на 8 мая | Источник: читатель 76.RU

ЧП случилось ночью с 7 на 8 мая

Источник:

читатель 76.RU

Во Фрунзенском районе Ярославля случился крупный пожар. Ночью с 7 на 8 мая огонь вспыхнул в старинном заброшенном доме на Златоустинской улице. Около полуночи к месту происшествия стянулись пожарные машины.

«У нас тут ЧП», — сообщили в редакцию читатели 76.RU.

Зарево от огня видно в разных частях Коровников. Мы запросили комментарий о случившемся в региональном МЧС.

Зарево видно в разных частях Коровников | Источник: читатель 76.RU Зарево видно в разных частях Коровников | Источник: читатель 76.RU

Зарево видно в разных частях Коровников

Источник:

читатель 76.RU

Этот дом, который в народе называют кораблем, на самом деле здание паровой мельницы. Его построили в поселке Коровники более века назад. По официальным данным, дом начали эксплуатировать в 1917 году. Изначально разрабатывался проект мукомольной мельницы, который утвердил император Николай I. Однако в итоге в здание заселились люди. Несмотря на состояние дома, в нём продолжают жить несколько семей.

Так дом выглядел несколько месяцев назад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак дом выглядел несколько месяцев назад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так дом выглядел несколько месяцев назад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Здание состоит из нескольких корпусов: в четырехэтажной части заселены несколько квартир, а в шестиэтажном — разруха.

В коридоре видны следы предыдущего пожара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ коридоре видны следы предыдущего пожара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридоре видны следы предыдущего пожара

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фото сделано в марте 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФото сделано в марте 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фото сделано в марте 2025 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали большой фоторепортаж изнутри заброшки-гиганта.

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Комментарии
14
Гость
8 мая, 05:34
Специально подожгли. Место пригодится, а с домом возится надо. Бизнесу не выгодно такие объекты покупать. Вот и готовят место на будущее. А власть на бомжей или мальчишек спишет.
Гость
8 мая, 00:52
Ярославцы живут в этой разрухе. Чем-то напоминает нищету африканских стран. Новые дома строить на окраинных территориях, конечно, важнее.
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