В Ярославле загорелась старинная заброшка-гигант. Кадры с места ЧП

ЧП случилось ночью с 7 на 8 мая Источник: читатель 76.RU











Во Фрунзенском районе Ярославля случился крупный пожар. Ночью с 7 на 8 мая огонь вспыхнул в старинном заброшенном доме на Златоустинской улице. Около полуночи к месту происшествия стянулись пожарные машины.

«У нас тут ЧП», — сообщили в редакцию читатели 76.RU.

Зарево от огня видно в разных частях Коровников. Мы запросили комментарий о случившемся в региональном МЧС.

Зарево видно в разных частях Коровников Источник: читатель 76.RU

Этот дом, который в народе называют кораблем, на самом деле здание паровой мельницы. Его построили в поселке Коровники более века назад. По официальным данным, дом начали эксплуатировать в 1917 году. Изначально разрабатывался проект мукомольной мельницы, который утвердил император Николай I. Однако в итоге в здание заселились люди. Несмотря на состояние дома, в нём продолжают жить несколько семей.

Так дом выглядел несколько месяцев назад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дом хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Здание состоит из нескольких корпусов: в четырехэтажной части заселены несколько квартир, а в шестиэтажном — разруха.

В коридоре видны следы предыдущего пожара Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фото сделано в марте 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









