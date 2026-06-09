«Обнимашки»: из-за кого на мосту в Ярославле образовалась пробка

Появились подробности утреннего ДТП на подъезде к Юбилейном мосту в Ярославле. Авария случилась 9 июня. В соцсетях ярославцы бурно обсуждали образовавшуюся из-за этого пробку у Лесных Полян.
Как сообщили 76.RU в региональном УМВД, сама авария случилась в 7:52. Известно, что на трассе столкнулись три автомобиля — ВАЗ, «Хендай» и «Газель». Как видно видео с места, иномарку прижала к отбойнику отечественная машина. «Газель» на видео стоит за легковушками на небольшом расстоянии.
— Обнимашки. Прижал к забору и как давай обнимать, — иронизировали водители в группе «Дороги Ярославля».
К счастью, кроме машин в ДТП никто не пострадал. В районе 11:00 сотрудники полиции еще были на месте происшествия. Машины с дороги к этому времени не убрали.
«Еще оформляют», — уточнили 76.RU в УМВД в 11:12.
При этом, судя по «Яндекс. Картам», пробки к тому времени уже не было.
В причинах аварии в ведомстве еще разбираются. Пока подробности уточняются.
Попали в пробку на Юбилейном мосту утром?