«Обнимашки»: из-за кого на мосту в Ярославле образовалась пробка

ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле Источник: «Яндекс. Карты», Екатерина Хазанова

Появились подробности утреннего ДТП на подъезде к Юбилейном мосту в Ярославле. Авария случилась 9 июня. В соцсетях ярославцы бурно обсуждали образовавшуюся из-за этого пробку у Лесных Полян.

Как сообщили 76.RU в региональном УМВД, сама авария случилась в 7:52. Известно, что на трассе столкнулись три автомобиля — ВАЗ, «Хендай» и «Газель». Как видно видео с места, иномарку прижала к отбойнику отечественная машина. «Газель» на видео стоит за легковушками на небольшом расстоянии.

— Обнимашки. Прижал к забору и как давай обнимать, — иронизировали водители в группе «Дороги Ярославля».

Очевидцы показали, как выглядело место аварии утром Источник: Екатерина Хазанова

К счастью, кроме машин в ДТП никто не пострадал. В районе 11:00 сотрудники полиции еще были на месте происшествия. Машины с дороги к этому времени не убрали.

«Еще оформляют», — уточнили 76.RU в УМВД в 11:12.

При этом, судя по «Яндекс. Картам», пробки к тому времени уже не было.

Пробка у моста рассосалась через пару часов Источник: «Яндекс. Карты»

В причинах аварии в ведомстве еще разбираются. Пока подробности уточняются.