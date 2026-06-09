На крупном мосту Ярославля растянулась пробка: что случилось. Видео

Пробка на Юбилейном мосту в Ярославле Источник: Екатерина Хазанова / читатель 76.RU

Утро 9 июня в Ярославле началось с пробки. Большой затор растянулся у подъезда к Юбилейному мосту. Первые публикации в соцсетях появились около девяти часов утра. Как сообщили читатели 76.RU, через час ситуация не изменилась.

«Прямо сейчас от Лесных Полян», — написала в 9:55 в редакцию Екатерина Хазанова.

Машины еле движутся по дороге Источник: Екатерина Хазанова

Судя по кадрам, пробка образовалась на подъезде к Юбилейному мосту недалеко от зоопарка. Причиной стало ДТП. У отбойника скопилось три машины, две из которых прижались друг к другу. Хуже всего черной легковушке, которую впечатали в ограждение. И, вероятно, ей ещё досталось сзади — багажник у машины перемят.

ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле Источник: Екатерина Хазанова

Судя по вмятине на задней части автомобиля, удар пришелся в левый угол. От фары ничего не осталось.