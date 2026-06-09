На крупном мосту Ярославля растянулась пробка: что случилось. Видео

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Пробка на Юбилейном мосту в Ярославле | Источник: Екатерина Хазанова / читатель 76.RU Пробка на Юбилейном мосту в Ярославле | Источник: Екатерина Хазанова / читатель 76.RU

Пробка на Юбилейном мосту в Ярославле

Источник:

Екатерина Хазанова / читатель 76.RU

Утро 9 июня в Ярославле началось с пробки. Большой затор растянулся у подъезда к Юбилейному мосту. Первые публикации в соцсетях появились около девяти часов утра. Как сообщили читатели 76.RU, через час ситуация не изменилась.

«Прямо сейчас от Лесных Полян», — написала в 9:55 в редакцию Екатерина Хазанова.

Машины еле движутся по дороге

Источник:

Екатерина Хазанова

Судя по кадрам, пробка образовалась на подъезде к Юбилейному мосту недалеко от зоопарка. Причиной стало ДТП. У отбойника скопилось три машины, две из которых прижались друг к другу. Хуже всего черной легковушке, которую впечатали в ограждение. И, вероятно, ей ещё досталось сзади — багажник у машины перемят.

ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле

Источник:

Екатерина Хазанова

Судя по вмятине на задней части автомобиля, удар пришелся в левый угол. От фары ничего не осталось.

В полиции 76.RU сообщили, что информация по факту ДТП уточняется.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
1 час
Обычная ситуация. Странно только автобус не фигурирует.
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Гость
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