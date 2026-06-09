«Неправильно выбрал дистанцию»: в Ярославской области будут судить водителя за смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось в Ростове Великом Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MAX

Утром 8 июня в Ярославской области случилась смертельная авария. Пенсионер на легковушке влетел в газель «Луидор» в Ростове Великом. Столкновение случилось в 10:23 на трассе М-8 в сторону Москвы недалеко от автовокзала.

«По предварительной информации водитель — 73-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan неправильно выбрал дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Luidor под управлением 34-летнего мужчины», — сообщили с места ДТП сотрудники областной Госавтоинспекции.

В ведомстве показали, как выглядело место трагедии. Удар при столкновении пришелся на правую сторону «Рено», где в это время сидел 63-летний пассажир. Машину словно вдавило внутрь.

Пассажир не пережил столкновение Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MAX

После ДТП пострадавшего с серьезными травмами увезли на скорой. Его доставили в Центральную районную больницу города Ростова Великого. Он скончался в руках врачей.

Самого водителя-пенсионера теперь будут судить — в отношение мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом утром 9 июня сообщили в УМВД по Ярославской области.

«Водителю автомобиля „Рено“ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Ярославской области случилось страшное ДТП с туристами. 7 июня в Угличском округе группа из Москвы вылетела на автобусе в кювет и перевернулась. В салоне были 33 человека, в том числе водитель и четверо детей. За медпомощью после аварии обратился 31 человек.