С московскими туристами: в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус. Онлайн-трансляция

Днем 7 июня 2026 в Угличском округе Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус. В салоне транспорта находились пассажиры, в том числе дети. По предварительной информации, уже есть пострадавшие.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о происшествии.