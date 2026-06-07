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Происшествия Онлайн-трансляция С московскими туристами: в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус. Онлайн-трансляция

С московскими туристами: в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус. Онлайн-трансляция

В ДТП есть пострадавшие

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Днем 7 июня 2026 в Угличском округе Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус. В салоне транспорта находились пассажиры, в том числе дети. По предварительной информации, уже есть пострадавшие.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о происшествии.

Кристина Геворкян

Если вы или ваши близкие были в автобусе, который перевернулся в Угличском округе, напишите в редакцию!

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Кристина Геворкян

Что известно про пассажиров автобуса

По данным 76.RU, в салоне автобуса находились туристы из Москвы. Они приехали в Углич на экскурсию, которую организовала столичная турфирма. ДТП произошло на обратном пути, когда москвичи возвращались домой.

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Кристина Геворкян

Возбудили уголовное дело

В Следственном комитете Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим», — уточнили в СУ СК России по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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Кристина Геворкян

Предварительная причина ДТП

«По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса Yutong не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Кристина Геворкян

Во второй раз увеличилось число пострадавших

В полиции сообщили, что в ДТП травмировались 19 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних, а также 66-летний водитель автобуса.

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Кристина Геворкян

Увеличилось число пострадавших

По данным полиции, после аварии в больницу за медпомощью обратились 16 человек, среди них двое несовершеннолетних.

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Кристина Геворкян

Больше фото с места ДТП

Автобус с пассажирами перевернулся | Источник: прокуратура Ярославской областиАвтобус с пассажирами перевернулся | Источник: прокуратура Ярославской области
По предварительным данным от губернатора, в транспорте находились 33 пассажира, включая водителя и четверых детей | Источник: прокуратура Ярославской областиПо предварительным данным от губернатора, в транспорте находились 33 пассажира, включая водителя и четверых детей | Источник: прокуратура Ярославской области
Всех вытаскивали из транспорта спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской областиВсех вытаскивали из транспорта спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской области
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Кристина Геворкян

Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом.

«По факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, ведомство проконтролирует качество оказания помощи пострадавшим. На место аварии выехал угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков.

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Кристина Геворкян
На карте отмечена деревня, где произошло ДТП | Источник: «Яндекс Карты»На карте отмечена деревня, где произошло ДТП | Источник: «Яндекс Карты»

На карте отмечена деревня, где произошло ДТП

Источник:

«Яндекс Карты»

Губернатор сообщил, что утечки топлива нет, дорога не перекрыта.

«Причины ДТП устанавливаются. Держим ситуацию на контроле. Пострадавшим окажем необходимую помощь», — добавил глава региона.

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Кристина Геворкян

Сколько пострадавших

По предварительным данным от губернатора Михаила Евраева, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет», — сообщил глава региона.

Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу.

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Кристина Геворкян
Фото с места ДТП | Источник: МЧС по Ярославской областиФото с места ДТП | Источник: МЧС по Ярославской области

Фото с места ДТП

Источник:

МЧС по Ярославской области

Как сообщили в МЧС, ДТП произошло около 15:28 7 июня. Экскурсионный автобус Yutong перевернулся в деревне Сверчково Угличского округа.

«В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек личного состава и три единицы техники», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

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Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Автобус Угличский район
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Комментарии
6
Гость
1 час
как под конец СССР каждый день всё хуже и отвратительнее
Гость
1 час
Я часто ездил на экскурсионных автобусах,там у водителей конкретные нарушения,чаще всего ездят без отдыха неделями. Чтоб не уснуть ночью постоянно грызут семечки,пьют кофе и врубают кондиционер. Был даже такой случай,водитель довёз нас до Анапы и через час у него случилась белая горячка (белочка из рекламы)!!!
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