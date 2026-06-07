С московскими туристами: в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус. Онлайн-трансляция

Днем 7 июня 2026 в Угличском округе Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус. В салоне транспорта находились пассажиры, в том числе дети. По предварительной информации, уже есть пострадавшие.
В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о происшествии.
Что известно про пассажиров автобуса
По данным 76.RU, в салоне автобуса находились туристы из Москвы. Они приехали в Углич на экскурсию, которую организовала столичная турфирма. ДТП произошло на обратном пути, когда москвичи возвращались домой.
Возбудили уголовное дело
В Следственном комитете Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим», — уточнили в СУ СК России по Ярославской области.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Предварительная причина ДТП
«По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса Yutong не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Во второй раз увеличилось число пострадавших
В полиции сообщили, что в ДТП травмировались 19 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних, а также 66-летний водитель автобуса.
Увеличилось число пострадавших
По данным полиции, после аварии в больницу за медпомощью обратились 16 человек, среди них двое несовершеннолетних.
Больше фото с места ДТП
Прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом.
«По факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Кроме того, ведомство проконтролирует качество оказания помощи пострадавшим. На место аварии выехал угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков.
Губернатор сообщил, что утечки топлива нет, дорога не перекрыта.
«Причины ДТП устанавливаются. Держим ситуацию на контроле. Пострадавшим окажем необходимую помощь», — добавил глава региона.
Сколько пострадавших
По предварительным данным от губернатора Михаила Евраева, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.
«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет», — сообщил глава региона.
Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу.
Как сообщили в МЧС, ДТП произошло около 15:28 7 июня. Экскурсионный автобус Yutong перевернулся в деревне Сверчково Угличского округа.
«В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек личного состава и три единицы техники», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.