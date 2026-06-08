«Еще одна операция»: что известно о состоянии пострадавшей при атаке дрона на автобус ярославне

Ярославну, получившую травмы при налете дрона на автобус, удалось транспортировать в родной город Источник: Следком / max, Приходько РИК / Telegram

Пострадавшей при атаке дрона на автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики ярославне провели еще одну операцию. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Ярославской области.

29-летнюю пациентку транспортировали в Ярославль ранним утром 8 июня. Ее доставили в город на специальной медицинской машине.

«Анастасия была доставлена в Ярославскую областную больницу, здесь была проведена еще одна операция. Как только позволит состояние больной и разрешат врачи, Сергей Бабуркин навестит ее», — прокомментировали в аппарате омбудсмена.

С 3 июня она находилась в больнице в Горловке, там ей также проводили операцию. Возлюбленный устроил Анастасии сюрприз в реанимации в ДНР. Смотрите видео из палаты в этом материале.

«Около Анастасии попеременно дежурили ее тетя и двоюродная сестра. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области поддерживал связь с заботливыми родственниками пострадавшей. Больше всего их беспокоила ситуация с предстоявшей транспортировкой Анастасии в Ярославль», — добавили в аппарате.

Напомним, девушка получила множественные раны после атаки дрона на автобус в Енакиево. В теракте погибли восемь человек, еще 12 пассажиров получили травмы.

Анастасия вместе с сыном ехала к жениху, чтобы заключить брак на берегу моря. В момент взрыва она закрыла собой ребенка. С места ЧП ее увезли в тяжелом состоянии. Как позднее сообщили в ярославском Минздраве, тяжесть состояния соответствует перенесенным травмам.

«Пациентке был проведен комплекс высокотехнологичной диагностики, скорректирован план лечения и восстановления», — добавили в Минздраве.