«Была на грани смерти»: ярославну, пострадавшую при атаке дрона в ДНР, вернули домой

Пострадавшую при атаке дрона в ДНР ярославну перевезли на родину Источник: Следком / max, Приходько РИК / Telegram

Пострадавшую при атаке дрона на автобус в Енакиево перевезли в Ярославль. Это подтвердили 76.RU в пресс-службе уполномоченного по правам человека Ярославской области 8 июня.

Напомним, трагедия в городе Енакиево Донецкой Народной Республики случилась утром 3 июня. Дрон врезался в рейсовый автобус Москва — Симферополь.

«Закрыла сына собой»

Анастасия с 9-летним сыном направлялась к жениху. Как рассказали родственники пострадавшей, пара планировала расписаться на берегу моря — ее возлюбленный с 2022-го находится в зоне боевых действий. Сыграть свадьбу дома не получилось, ему разрешили расписаться лишь по месту пребывания.

Перед выездом мама с сыном отправляли родственникам совместные фото из автобуса. Во время поездки ребенок спал у Анастасии на коленях. Как писали федеральные СМИ, в момент прилета дрона мама накрыла его своим телом.

«Она его закрыла собой. Он так это все рассказывает, как увидел маму в крови, пожар, очень испугался», — рассказала 76.RU сестра Анастасии.

Анастасия накрыла собой ребенка во время атаки дрона на автобус Источник: сестра пострадавшей

Восемь жертв прилета

Взрыв прогремел ранним утром и сопровождался яркой вспышкой. Салон автобуса мгновенное загорелся, от транспорта остался лишь остов. Глава ДНР Денис Пушилин говорил о восьми погибших, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Всего на рейс было зарегистрировано 53 человека.

На установление личностей погибших ушло некоторое время. Выжившие остались без документов и вещей.

Сразу после удара автобус загорелся Источник: Следком / MAX

В ДНР запускали горячую линию для пострадавших: +7 949 431-64-52. По номеру предоставят информацию по поводу сгоревших документов, помощи в передвижении и транспортировке, взаимодействия с больницами в поисках родственников и другим вопросам.

Из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу сразу возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Что с сыном

Анастасия с сыном оказались разлучены в больнице. Родственники ездили в ДНР им на помощь. Мальчика забрал домой отец, с первым мужем Анастасия давно в разводе.

«Мы были в больнице у нее и у ребенка. Она достаточно в тяжелом состоянии. С ребенком, слава богу, все в порядке», — рассказала сестра Анастасии.

После пережитого мальчик сильно напуган, тяжело реагирует на происходящее.

Анастасия находится в тяжелом состоянии, перенесла операцию. По словам родственников, при взрыве девушку изранило осколками — задело нижнюю часть живота и руку.

Сюрприз в реанимации

Военный, к которому ехала Анастасия, сделал ей предложение в реанимации Источник: Приходько РИК / Telegram

Мэр Горловки Иван Приходько 6 июня выложил видео из больничной палаты, где лежала Анастасия. По его словам, возлюбленный ярославны устроил сюрприз — вновь попросил ее руки.

«Более суток она была на грани жизни и смерти. Но хирурги Горловской второй больницы, в который раз совершили чудо и вытянули девочку с того света. Сейчас уже ей значительно лучше, — рассказал Иван Приходько в своем Telegram. — Её любимый человек приехал с ЛБС и сделал ей предложение. Прямо в реанимации».

ЛБС — обычно понимается как «линия боевого соприкосновения».

На данный момент Анастасию перевезли в областную больницу в Ярославле. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев обещал оказать поддержку и направить семье помощь из резервного фонда региона.

«Тяжесть состояния соответствует перенесенным травмам. Пациентке был проведен комплекс высокотехнологичной диагностики, скорректирован план лечения и восстановления, женщина находится под постоянным контролем медиков ОКБ», — уточнили в Минздраве Ярославской области.