Семья из Ярославской области пострадала при атаке дрона на автобус в ДНР

Утром 3 июня при атаке дрона на рейсовый автобус Москва — Симферополь в городе Енакиево ДНР пострадала семья из Ярославской области. Информацию подтвердили в ярославском правительстве.
«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Енакиево — город в Донецкой Народной Республике, расположен в 60 км к северо‑востоку от Донецка и в 18 км к юго‑востоку от Горловки.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что пострадавшая семья получит помощь из резервного фонда. По данным 76.RU, речь идет о маме и ребенке, ехавших в автобусе.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этой террористической атаке», — сказал глава региона.
По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). В следкоме также показали фотографии сгоревшего автобуса.
В администрации ДНР открыли горячую линию из-за трагедии.
«В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия: +7 949 431-64-52», — предупредили в администрации ДНР.
Горячая линия работает круглосуточно, по номеру готовы предоставить информацию по поводу сгоревших документов, помощи в передвижении и транспортировке, взаимодействия с больницами в поисках родственников и другим вопросам.