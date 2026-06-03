Семья из Ярославской области пострадала при атаке дрона на автобус в ДНР

Семья из Ярославской области пострадала при атаке БПЛА на автобус в Енакиево Источник: Следком / MAX

Утром 3 июня при атаке дрона на рейсовый автобус Москва — Симферополь в городе Енакиево ДНР пострадала семья из Ярославской области. Информацию подтвердили в ярославском правительстве.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Енакиево — город в Донецкой Народной Республике, расположен в 60 км к северо‑востоку от Донецка и в 18 км к юго‑востоку от Горловки.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что пострадавшая семья получит помощь из резервного фонда. По данным 76.RU, речь идет о маме и ребенке, ехавших в автобусе.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этой террористической атаке», — сказал глава региона.

По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). В следкоме также показали фотографии сгоревшего автобуса.

Сразу после удара автобус загорелся Источник: Следком / MAX

В администрации ДНР открыли горячую линию из-за трагедии.

«В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия: +7 949 431-64-52», — предупредили в администрации ДНР.