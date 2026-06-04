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Дороги и транспорт Подробности Среди них есть ярославцы: власти опубликовали список имен пострадавших при атаке дрона на автобус

Среди них есть ярославцы: власти опубликовали список имен пострадавших при атаке дрона на автобус

Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров

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Опубликован список имен пострадавших при атаке автобуса дроном в ДНР | Источник: Следком / Max.ruОпубликован список имен пострадавших при атаке автобуса дроном в ДНР | Источник: Следком / Max.ru

Опубликован список имен пострадавших при атаке автобуса дроном в ДНР

Источник:

Следком / Max.ru

В Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики опубликовали список имен пострадавших при атаке дрона на рейсовый автобус. Пост об этом появился в канале Минтранса в MAX в 21:05 3 июня.

«Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс „Подольск — Симферополь“, который был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров», — рассказали в Минтрансе ДНР.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, во время атаки погибли 8 человек.

Список имен пострадавших по данным Минтранса ДНР:

  • Кристина Алексеевна С., 1998 г/р;

  • Елизавета Игоревна Т., 2004 г/р;

  • Александр Михайлович К., 1975 г/р;

  • Наталья Анатольевна Д., 1981 г/р;

  • Анастасия Олеговна К., 1997 г/р;

  • Юлия Борисовна Б., 1983 г/р;

  • Алдын Оолович С. Э., 1977 г/р;

  • Снежана Александровна Д., 1988 г/р;

  • Виталий Сергеевич П., 1995 г/р;

  • Андрей Сергеевич К., 2016 г/р;

  • Светлана Васильевна М., 2000 г/р;

  • Александр Олегович Х., 1990 г/р.

Список зарегистрированных пассажиров на рейс | Источник: Минтранс ДНР / Max.ruСписок зарегистрированных пассажиров на рейс | Источник: Минтранс ДНР / Max.ru

Список зарегистрированных пассажиров на рейс

Источник:

Минтранс ДНР / Max.ru

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточнили власти. Всех остальных пассажиров рейса или их родственников просят позвонить по номеру «горячей линии» +7 (949) 431 64 52 (ДНР) для подтверждения текущего статуса и оказания необходимой консультации и помощи.

Ранее стало известно, что во время атаки дрона на автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики утром 3 июня пострадали мальчик и его мама из Ярославской области. Состояние женщины, по данным детского омбудсмена Михаила Крупина, оценивалось как тяжелое. Утром 4 июня они все еще находились в больнице.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что пострадавшая семья получит помощь из резервного фонда.

Из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Дрон ДНР Автобус Атака
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