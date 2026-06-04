Среди них есть ярославцы: власти опубликовали список имен пострадавших при атаке дрона на автобус

В Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики опубликовали список имен пострадавших при атаке дрона на рейсовый автобус. Пост об этом появился в канале Минтранса в MAX в 21:05 3 июня.
«Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс „Подольск — Симферополь“, который был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров», — рассказали в Минтрансе ДНР.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, во время атаки погибли 8 человек.
Список имен пострадавших по данным Минтранса ДНР:
Кристина Алексеевна С., 1998 г/р;
Елизавета Игоревна Т., 2004 г/р;
Александр Михайлович К., 1975 г/р;
Наталья Анатольевна Д., 1981 г/р;
Анастасия Олеговна К., 1997 г/р;
Юлия Борисовна Б., 1983 г/р;
Алдын Оолович С. Э., 1977 г/р;
Снежана Александровна Д., 1988 г/р;
Виталий Сергеевич П., 1995 г/р;
Андрей Сергеевич К., 2016 г/р;
Светлана Васильевна М., 2000 г/р;
Александр Олегович Х., 1990 г/р.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточнили власти. Всех остальных пассажиров рейса или их родственников просят позвонить по номеру «горячей линии» +7 (949) 431 64 52 (ДНР) для подтверждения текущего статуса и оказания необходимой консультации и помощи.
Ранее стало известно, что во время атаки дрона на автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики утром 3 июня пострадали мальчик и его мама из Ярославской области. Состояние женщины, по данным детского омбудсмена Михаила Крупина, оценивалось как тяжелое. Утром 4 июня они все еще находились в больнице.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что пострадавшая семья получит помощь из резервного фонда.
Из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).