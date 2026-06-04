Среди них есть ярославцы: власти опубликовали список имен пострадавших при атаке дрона на автобус

Опубликован список имен пострадавших при атаке автобуса дроном в ДНР Источник: Следком / Max.ru

В Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики опубликовали список имен пострадавших при атаке дрона на рейсовый автобус. Пост об этом появился в канале Минтранса в MAX в 21:05 3 июня.

«Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс „Подольск — Симферополь“, который был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров», — рассказали в Минтрансе ДНР.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, во время атаки погибли 8 человек.

Список имен пострадавших по данным Минтранса ДНР:

Кристина Алексеевна С., 1998 г/р;

Елизавета Игоревна Т., 2004 г/р;

Александр Михайлович К., 1975 г/р;

Наталья Анатольевна Д., 1981 г/р;

Анастасия Олеговна К., 1997 г/р;

Юлия Борисовна Б., 1983 г/р;

Алдын Оолович С. Э., 1977 г/р;

Снежана Александровна Д., 1988 г/р;

Виталий Сергеевич П., 1995 г/р;

Андрей Сергеевич К., 2016 г/р;

Светлана Васильевна М., 2000 г/р;

Александр Олегович Х., 1990 г/р.

Список зарегистрированных пассажиров на рейс Источник: Минтранс ДНР / Max.ru

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточнили власти. Всех остальных пассажиров рейса или их родственников просят позвонить по номеру «горячей линии» +7 (949) 431 64 52 (ДНР) для подтверждения текущего статуса и оказания необходимой консультации и помощи.

Ранее стало известно, что во время атаки дрона на автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики утром 3 июня пострадали мальчик и его мама из Ярославской области. Состояние женщины, по данным детского омбудсмена Михаила Крупина, оценивалось как тяжелое. Утром 4 июня они все еще находились в больнице.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что пострадавшая семья получит помощь из резервного фонда.