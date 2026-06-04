В салоне были мама с сыном: что сейчас с ярославской семьей, пострадавшей при атаке дрона в ДНР

Появилась информация о состоянии пострадавшей в ДНР при атаке дронов семьи из Ярославской области Источник: Следком / Max.ru

Появилась информация о состоянии пострадавших при атаке дрона на автобус в ДНР мамы и ребенка из Ярославской области. Омбудсмен по правам детей в регионе Михаил Крупин рассказал 76.RU, что 9-летний мальчик и его мама до сих пор находятся в больнице. Пока информации даже о примерных сроках их транспортировки в Ярославскую область нет.

«И ребенок, и мама находятся в больнице. Медики свяжутся с уполномоченным по правам ребенка в Донецкой Народной Республике. Пока информация, что они оба госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал Михаил Крупин.

Детский омбудсмен добавил, что находится на связи с папой пострадавшего мальчика и с уполномоченным по правам ребенка в ДНР. Как только появится обновленная информация о состоянии мамы и сына, ярославскому уполномоченному сообщат об этом. Ранее стало известно, что ярославна поступила в больницу в тяжелом состоянии. Сам мальчик ранен, но его состояние не оценивают как тяжелое.

Напомним, дрон ударил по рейсовому автобусу Москва — Симферополь утром 3 июня. Происшествие случилось в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.

«В Енакиево количество жертв увеличилось до 20 человек: восемь погибли, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести», — сообщил вечером 4 июня Денис Пушилин в соцсетях.

Сразу после удара автобус загорелся Источник: Следком / MAX

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что пострадавшая ярославская семья получит помощь из резервного фонда.

Из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). В следкоме также показали сгоревший автобус.