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В салоне были мама с сыном: что сейчас с ярославской семьей, пострадавшей при атаке дрона в ДНР

Беспилотник ударил в рейсовый автобус Москва — Симферополь

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Появилась информация о состоянии пострадавшей в ДНР при атаке дронов семьи из Ярославской области | Источник: Следком / Max.ruПоявилась информация о состоянии пострадавшей в ДНР при атаке дронов семьи из Ярославской области | Источник: Следком / Max.ru

Появилась информация о состоянии пострадавшей в ДНР при атаке дронов семьи из Ярославской области

Источник:

Следком / Max.ru

Появилась информация о состоянии пострадавших при атаке дрона на автобус в ДНР мамы и ребенка из Ярославской области. Омбудсмен по правам детей в регионе Михаил Крупин рассказал 76.RU, что 9-летний мальчик и его мама до сих пор находятся в больнице. Пока информации даже о примерных сроках их транспортировки в Ярославскую область нет.

«И ребенок, и мама находятся в больнице. Медики свяжутся с уполномоченным по правам ребенка в Донецкой Народной Республике. Пока информация, что они оба госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал Михаил Крупин.

Детский омбудсмен добавил, что находится на связи с папой пострадавшего мальчика и с уполномоченным по правам ребенка в ДНР. Как только появится обновленная информация о состоянии мамы и сына, ярославскому уполномоченному сообщат об этом. Ранее стало известно, что ярославна поступила в больницу в тяжелом состоянии. Сам мальчик ранен, но его состояние не оценивают как тяжелое.

Напомним, дрон ударил по рейсовому автобусу Москва — Симферополь утром 3 июня. Происшествие случилось в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.

«В Енакиево количество жертв увеличилось до 20 человек: восемь погибли, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести», — сообщил вечером 4 июня Денис Пушилин в соцсетях.

Сразу после удара автобус загорелся

Источник:

Следком / MAX

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что пострадавшая ярославская семья получит помощь из резервного фонда.

Из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). В следкоме также показали сгоревший автобус.

Если вы знакомы с пострадавшей семьей, сообщите об этом редакции.

Звоните8-905-645-9232
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В администрации ДНР открыли горячую линию из-за трагедии. Дозвониться на нее можно по номеру: +7 949 431-64-52. Она работает круглосуточно, там готовы предоставить информацию по поводу сгоревших документов, помощи в передвижении и транспортировке, помочь в поисках родственников.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДНР Дрон Атака Пострадавшая женщина Пострадавший ребенок Омбудсмен
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Комментарии
32
Гость
1 час
От всей этой движухи страдают мирные люди. Женщины и дети. Пора заканчивать.
Гость
48 минут
Думали сэкономить на дороге. Поехали частной полулегальной транспортной компанией из Подольска, минуя платные магистрали, через территории Донбасса, напрямую в Крым. Да еще и подсаживали желающих по пути следования. Нельзя с такой прохладцей относиться к своему отдыху и здоровью детей. Безумие...
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