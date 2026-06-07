«Все бегали в панике»: неизвестные открыли стрельбу по людям, которые гуляли на городском фестивале

Неизвестные открыли стрельбу по людям недалеко от места проведения фестиваля Old West End в США. Пострадали несколько человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей местной власти.
«Возле фестиваля Old West End в городе Толедо, штат Огайо, несколько человек получили огнестрельные ранения. Департамент полиции Толедо заявил, что активно разыскивает подозреваемых, причастных к этому делу», — говорится в публикации.
Уточняется, что пострадавших доставили в ближайшую больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остается неизвестно, сколько человек получили ранения, также отсутствует информация о состоянии пострадавших.
Один из очевидцев события рассказал, что гулял на празднике, когда услышал стрельбу. После этого, по словам мужчины, на месте проведения мероприятия началась паника.
«Люди в панике бегали, спотыкались, никто не мог понять, что происходит», — рассказал собеседник издания.
Другой очевидец утверждает, что слышал не менее 10 выстрелов. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Фестиваль Old West End — это ежегодное двухдневное мероприятие в историческом районе города, где расположен один из крупнейших в стране кварталов викторианских домов. Планировалось, что мероприятие начнется с парада в субботу утром и будет включать живую музыку и продуктовые ярмарки.