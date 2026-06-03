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Страна и мир Стало известно о состоянии ярославской семьи, пострадавшей при атаке дрона на автобус в ДНР

Стало известно о состоянии ярославской семьи, пострадавшей при атаке дрона на автобус в ДНР

Салон автобуса полностью выгорел

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В Следкоме показали кадры из сгоревшего автобуса в Енакиево | Источник: Следком / MAXВ Следкоме показали кадры из сгоревшего автобуса в Енакиево | Источник: Следком / MAX

В Следкоме показали кадры из сгоревшего автобуса в Енакиево

Источник:

Следком / MAX

При атаке дрона на автобус в ДНР пострадали мама и ребенок из Ярославской области. Женщина находится в тяжелом состоянии.

«Мама в тяжелом состоянии, ребенок ранен, не в тяжелом состоянии, — прокомментировал в беседе с 76.RU уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин. — С папой на связи. Какая помощь необходима будет, регион поможет. Транспортировка после выписки из больницы и так далее».

Утром 3 июня в городе Енакиево Донецкой Народной Республики дрон врезался в рейсовый автобус, который направлялся из Москвы в Симферополь. Салон автобуса выгорел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Изначально в СК сообщали о семи погибших, позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил о восьми жертвах.

«Что известно сейчас: всего 11 человек ранены, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — сказал Пушилин в интервью телеканала «Звезда».

Сразу после удара автобус загорелся

Источник:

Следком / MAX

Как сообщил губернатор Михаил Евраев, семья из Ярославской области, пострадавшая при атаке, получит помощь из резервного фонда.

Напомним, в ДНР открыли горячую линию для обращений в связи с атакой дрона на автобус.

+7 949 431-64-52 — телефон горячей линии. По номеру предоставят информацию по поводу сгоревших документов, помощи в передвижении и транспортировке, взаимодействия с больницами в поисках родственников и другим вопросам.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
4
Гость
40 минут
У меня вопрос: А что они там делали и зачем поехали? Или опять новые приключения в поисках мужа, брата? Они понимали что едут в места боевых действий? Я не разделяю их боль, и мамаша виновата в своем ранении и тяжелом состоянии и ребенка не уберегла!
Гость
1 час
А "транспортировка после выписки из больницы" будет проводится тем же маршрутом?
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Гость
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