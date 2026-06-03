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Происшествия Атаки БПЛА Дрон ударил по автобусу, который ехал из Москвы: погибли люди

Дрон ударил по автобусу, который ехал из Москвы: погибли люди

Более 10 пассажирам потребовалась помощь медиков

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Все пострадавшие получают медицинскую помощь | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВсе пострадавшие получают медицинскую помощь | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Все пострадавшие получают медицинскую помощь

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Утром в Енакиево (ДНР) беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь. О происшествии сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Енакиево — город в Донецкой Народной Республике. Он расположен в 60 км к северо‑востоку от Донецка и в 18 км к юго‑востоку от Горловки.

По его словам, атаку совершили украинские военные. В результате погибли семь человек, еще 11 пассажиров получили ранения, рассказал глава ДНР. Сколько человек было в автобусе в момент удара и в каком именно состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

До этого под удар попала Ленинградская область. Над регионом сбили 50 беспилотников. Десятки рейсов задерживаются по разным направлениям, некоторые из них отменили.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Денис Пушилин Автобус
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