Дрон ударил по автобусу, который ехал из Москвы: погибли люди

Утром в Енакиево (ДНР) беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь. О происшествии сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Енакиево — город в Донецкой Народной Республике. Он расположен в 60 км к северо‑востоку от Донецка и в 18 км к юго‑востоку от Горловки.
По его словам, атаку совершили украинские военные. В результате погибли семь человек, еще 11 пассажиров получили ранения, рассказал глава ДНР. Сколько человек было в автобусе в момент удара и в каком именно состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
До этого под удар попала Ленинградская область. Над регионом сбили 50 беспилотников. Десятки рейсов задерживаются по разным направлениям, некоторые из них отменили.
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