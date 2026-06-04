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Происшествия «Люди в такой треш встанут»: в Ярославле растянулась побка из-за массового ДТП

«Люди в такой треш встанут»: в Ярославле растянулась побка из-за массового ДТП

Появилось видео аварии на проспекте Фрунзе

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В Ярославле на проспекте Фрунзе произошло массовое ДТП | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле на проспекте Фрунзе произошло массовое ДТП | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле на проспекте Фрунзе произошло массовое ДТП

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле утром 4 июня произошло массовое ДТП на проспекте Фрунзе. По информации очевидцев, авария случилась около 7 часов у выезда с улицы Журавлева. В соцсетях уже появились видео непосредственно с моментом ДТП и его последствиями.

На кадрах видно, что машины следуют друг за другом и затем происходит столкновение. Машины перегородили почти всю дорогу. Из-за этого сразу после аварии движение на участке было затруднено. Затем машины убрали с середины проезжей части. Но, судя по «Яндекс.Картам», пробка еще сохраняется.

«Сейчас люди в 9 часов в такой треш встанут. Как так-то? Никуда ведь не опаздывают. Времени еще 7 утра», — говорит автор одного из видео за кадром.

Видео момента ДТП и его последствий

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

«Сообщение о ДТП поступило в 7:12. В районе дома № 14 по проспекту Фрунзе произошло столкновение двух автомобилей „Хендай“, а также „Лады“ и „Тойоты“. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В месте аварии образовалась пробка | Источник: «Яндекс. Карты»В месте аварии образовалась пробка | Источник: «Яндекс. Карты»

В месте аварии образовалась пробка

Источник:

«Яндекс. Карты»

Напомним, в Дзержинском районе Ярославля утром 2 июня перевернулся легковой автомобиль «Хендай». Сообщение о происшествии поступило в полицию в 7:12. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия. На кадрах было видно, что автомобиль лежал на боку, около него суетились спасатели. Причиной ДТП стал наезд на препятствие. Предварительно, водитель не пострадал.

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Комментарии
2
Гость
8 минут
Прикольно... Водитель такси всех забодал... Правда, не очень видно, на какой сигнал светофора он так спешил... Моргающий красный?
Гость
7 минут
таксист красава
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