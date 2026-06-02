«Работают спасатели и скорая»: в спальном районе Ярославля на дороге перевернулся автомобиль: видео

В Ярославле перевернулась машина

В Дзержинском районе Ярославля утром 2 июня перевернулся легковой автомобиль «Хендай». Сообщение о происшествии поступило в полицию в 7:12.

«Неудачное место… Перевернулась машина на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Громова. Работают спасатели и скорая», — сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах с места происшествия видно, что машина лежит на боку. Около нее суетятся спасатели.

В полиции уточнили, что за рулем автомобиля находился 35-летний водитель. Причиной ДТП стал наезд на препятствие.

«Предварительно, мужчина не пострадал», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

