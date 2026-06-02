«Работают спасатели и скорая»: в спальном районе Ярославля на дороге перевернулся автомобиль: видео

В Дзержинском районе Ярославля утром 2 июня перевернулся легковой автомобиль «Хендай». Сообщение о происшествии поступило в полицию в 7:12.
«Неудачное место… Перевернулась машина на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Громова. Работают спасатели и скорая», — сообщили очевидцы в соцсетях.
На кадрах с места происшествия видно, что машина лежит на боку. Около нее суетятся спасатели.
В полиции уточнили, что за рулем автомобиля находился 35-летний водитель. Причиной ДТП стал наезд на препятствие.
«Предварительно, мужчина не пострадал», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, появилось видео момента смертельного ДТП в Переславле-Залесском Ярославской области, произошедшего вечером 31 мая. Столкнулись иномарка и трицикл.
Видеорегистратор одного из проезжавших мимо авто записал случившееся. На кадрах видно, что столкновение произошло на повороте, который ведет к местному музею-заповеднику. Водитель иномарки не пострадала в аварии. А вот трициклист получил серьезные травмы — мужчина скончался в больнице.