НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

с-з.

 749мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
История «Бара Коктейль»
Подросток сорвался с заброшки
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Предмет из СССР — викторина
Как отметить свадьбу в Ярославле
Прогноз погоды
Афиша на 1 июня
Где ожидаются пожары летом
Массовая драка в центре города
Происшествия Подробности Водитель вылетел на асфальт: появилось видео момента смертельного ДТП в Ярославской области

Водитель вылетел на асфальт: появилось видео момента смертельного ДТП в Ярославской области

Публикуем подробности аварии

269
В ДТП в Ярославской области погиб водитель трицикла | Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru, УМВД России по Ярославской области / Max.ruВ ДТП в Ярославской области погиб водитель трицикла | Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru, УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В ДТП в Ярославской области погиб водитель трицикла

Источник:

Ярославль Очевидец / Max.ru, УМВД России по Ярославской области / Max.ru

Появилось видео момента смертельного ДТП в Переславле-Залесском Ярославской области, произошедшего вечером 31 мая. Иномарка и трицикл столкнулись на Московской улице неподалеку от дома № 18.

Видеорегистратор одного из проезжавших мимо авто записал случившееся. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль», видно, что столкновение произошло на повороте, который ведет к местному музею-заповеднику.

За рулем «Шкоды Октавии» была 62-летняя женщина, а трициклом «Бомбардир Спайдер» управлял 46-летний водитель. Когда они столкнулись, поднялся столб песка и дыма. Трициклиста подбросило в воздух, а затем он рухнул на асфальт.

Авария произошла около восьми часов вечера

Источник:

ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

На место приезжала бригада скорой помощи. Судя по сообщению полиции, водитель иномарки не пострадала в аварии. А вот трициклист получил серьезные травмы. Его госпитализировали, но мужчина скончался в больнице. Спасти его не удалось.

Теперь полицейские выясняют, как именно и из-за чего произошло ДТП.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Переславль-Залесский Трицикл
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Рекомендуем