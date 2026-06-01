Водитель вылетел на асфальт: появилось видео момента смертельного ДТП в Ярославской области

В ДТП в Ярославской области погиб водитель трицикла Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru, УМВД России по Ярославской области / Max.ru

Появилось видео момента смертельного ДТП в Переславле-Залесском Ярославской области, произошедшего вечером 31 мая. Иномарка и трицикл столкнулись на Московской улице неподалеку от дома № 18.

Видеорегистратор одного из проезжавших мимо авто записал случившееся. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль», видно, что столкновение произошло на повороте, который ведет к местному музею-заповеднику.

За рулем «Шкоды Октавии» была 62-летняя женщина, а трициклом «Бомбардир Спайдер» управлял 46-летний водитель. Когда они столкнулись, поднялся столб песка и дыма. Трициклиста подбросило в воздух, а затем он рухнул на асфальт.

Авария произошла около восьми часов вечера Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

На место приезжала бригада скорой помощи. Судя по сообщению полиции, водитель иномарки не пострадала в аварии. А вот трициклист получил серьезные травмы. Его госпитализировали, но мужчина скончался в больнице. Спасти его не удалось.