Происшествия Водитель скончался в больнице: в Ярославской области произошло смертельное ДТП — видео

Что о происшествии рассказали в полиции

В Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru

В Переславле-Залесском Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером 31 мая неподалеку от дома № 18 на Московской улице. Как рассказали очевидцы — у поворота к местному музею-заповеднику.

Столкнулись «Шкода Октавия», за рулем которой была 62-летняя женщина, и трицикл «Бомбардир Спайдер». На нем ехал 46-летний водитель.

Очевидцы показали последствия аварии

Удар вышел жестким: трицикл превратился в груду металла, его колеса вывернуло. Водитель получил серьезные травмы — с места аварии на скорой его увезли в больницу. Но спасти его не удалось, мужчина скончался. Судя по сообщению полиции, водитель иномарки в столкновении не пострадала.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Ранее мы рассказывали, что девочка-подросток в Ярославской области попала в больницу после катания на электросамокате. В Госавтоинспекции рассказали, как произошло происшествие.

Алина Сардекова
Гость
33 минуты
Ехал по обочине, обгонял поток. Там был затор. Номеров на мотоцикле не было.
Гость
1 час
Мужские игры и забавы очень плохо заканчиваются всегда. Исключений не бывает.
