Водитель скончался в больнице: в Ярославской области произошло смертельное ДТП — видео

В Переславле-Залесском Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером 31 мая неподалеку от дома № 18 на Московской улице. Как рассказали очевидцы — у поворота к местному музею-заповеднику.
Столкнулись «Шкода Октавия», за рулем которой была 62-летняя женщина, и трицикл «Бомбардир Спайдер». На нем ехал 46-летний водитель.
Удар вышел жестким: трицикл превратился в груду металла, его колеса вывернуло. Водитель получил серьезные травмы — с места аварии на скорой его увезли в больницу. Но спасти его не удалось, мужчина скончался. Судя по сообщению полиции, водитель иномарки в столкновении не пострадала.
«Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Ранее мы рассказывали, что девочка-подросток в Ярославской области попала в больницу после катания на электросамокате. В Госавтоинспекции рассказали, как произошло происшествие.