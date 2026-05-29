Хлопок был нехилый: на перекрестке в Брагине столкнулись две иномарки. Видео

В Ярославле в Дзержинском районе столкнулись две иномарки. Авария произошла 29 мая на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого.

По информации полиции, на светофоре около 8 утра «Мерседес» врезался в поворачивающий с другой полосы автомобиль «Сузуки». Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент столкновения.

На записи видно, что сильнее пострадала иномарка «Сузуки», «Мерседес» отделался незначительными повреждениями. Люди на остановке рядом схватились за головы, хлопок от врезавшихся друг в друга машин был нехилый.

«По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

