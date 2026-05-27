«Папа, забери меня или останься со мной»: 9-летнюю девочку лечили от туберкулеза, но она умерла от лекарств

Карина начала пить лекарства для профилактики туберкулеза осенью 2025 года, но ее печень не выдержала такого количества препаратов

9-летняя Карина с этого фото умерла после нескольких месяцев лечения от туберкулеза. Из-за больших доз лекарств у девочки отказала печень. Она провела в коме 11 дней, борясь за жизнь, но чуда не произошло.

Теперь родители пытаются восстановить здоровье младшей дочери, которая тоже столкнулась с опасной инфекцией, и пытаются выяснить, можно ли было спасти Карину. Все подробности семейной трагедии — в материале наших коллег из E1.RU.

Стали контактными по туберкулезу

Айрат с супругой воспитывали двух дочерей. Карине было девять лет, а младшей Регине сейчас шесть.

Осенью 2025 года семья стала контактной по туберкулезу: опасную инфекцию подхватил брат супруги Айрата. Фтизиатры сами вышли на связь с семьей — для профилактики детям назначили лекарства и сделали КТ легких. Очевидных признаков заболевания на тот момент не было. Кроме того, девочки были привиты от инфекции.

Туберкулез — бактериальная инфекция, распространяющаяся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Возбудителем заболевания является Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха) — эти бактерии могут долгое время оставаться на поверхностях предметов. Наибольший риск заражения есть у тех, кто контактировал с больным человеком. Также среди факторов риска — хронические заболевания бронхолегочной системы и ЖКТ, сахарный диабет, бронхиальная астма, коронавирусная инфекция с поражением легочной ткани, ВИЧ. Первые признаки туберкулеза: изменение настроения;

появление усталости, быстрой утомляемости;

снижение аппетита и веса;

потливость;

кашель с выделением мокроты (особенно — с прожилками крови). Заболевание может долго себя не проявлять, поэтому рекомендуется раз в год делать флюорографию, а детям — проводить кожные пробы Манту или диаскинтест. Лучшая защита от туберкулеза — вакцинация, детям до 1 месяца делают прививку БЦЖ или БЦЖ-М, ревакцинацию проводят в возрасте 6–7 лет, иногда дополнительно — в 14 лет (условие — отрицательный результат пробы Манту).

Девочек наблюдали в детской городской больнице Екатеринбурга. Каждый месяц они сдавали биохимию крови и пили назначенные препараты, ведь инкубационный период у туберкулеза может длиться от нескольких недель до нескольких лет.

По АЛТ и АСТ у девочки были повышены показатели — сравните их с нормой (референсными значениями анализов крови)

Какое-то время всё было в пределах нормы, но 18 ноября у Карины впервые немного повысились результаты анализов. На следующем приеме, 22 декабря, анализы стали значительно хуже. В больнице, по словам родителей, девочке лишь назначили дополнительные лекарства для поддержки печени, не придав значения тревожным показателям.

Из кабинета педиатра — в реанимацию

После новогодних праздников семья снова сдала анализы и пришла на плановый прием в больницу, но результаты биохимического исследования резко ухудшились — уже в третий раз. В тот же день, 12 января, девочку увезли в детскую больницу прямо из кабинета педиатра.

«Сначала подозревали, что у дочери гепатит А, — не подтвердилось, после этого ее перевезли в Областную детскую больницу, где сразу положили в реанимацию», — рассказал E1.RU отец Карины.

На этот раз подскочили и другие показатели крови — ситуация стала критической

14 января девочку из реанимации перевели в обычную палату. Айрат пришел навестить дочь в больнице — тогда он говорил с ней в последний раз.

«Карина просила: „Папа, забери меня или останься со мной“, — сказал Айрат. — Она боялась лежать одна. На следующей день ее снова увезли в реанимацию, а 16 января ввели в кому. Больше не проснулась».

Еще 11 дней девочка боролась за жизнь, а родителей в это время отправили искать доноров для пересадки печени. Айрат 20 января улетел в Москву, но как донор не подошел — как и его супруга, поскольку она была беременна.

«Я разговаривал с заведующим, он уверял меня, что всё хорошо и пересадка, возможно, не потребуется, — продолжил отец Карины. — Что анализы приходят в норму, что она молодец и борется. Мы прилетели вечером 22 января, а 23 января я поехал в больницу».

Врач сказал мне, что у дочери пошла кровь изо рта, ее состояние теперь нетранспортабельно, организм перестал отвечать на все их действия. Но ведь совсем недавно ей было лучше! Айрат Шайхиев отец Карины

27 января в Москву улетели еще несколько человек, готовых стать донорами для девочки, но было поздно. Ночью она скончалась.

В справке о смерти патологоанатом указал две причины: непосредственной стало сдавление ствола головного мозга, а предшествующей — подострая недостаточность печени, вызванная приемом лекарственных средств.

Отец уверен, что Карину можно было бы спасти, если бы ей раньше оказали помощь

После трагедии у родителей остались вопросы к педиатрам, наблюдавшим их дочь в первой больнице.

«Дочери прописали препараты, которые посадили ей печень. Эти лекарства не убрали, прописали дополнительно препарат для поддержки печени, и всё, то есть никаких мер не предприняли. Мы же доверились врачам, — сказал Айрат. — Я пытался узнать, почему так вышло, на что мне ответили, что тогда в больнице у дочери были не критические показатели, что просто не справлялась печень».

На одном из первых КТ у девочки обнаружили единичный кальцинат — участок отложения солей кальция в легких, указывающий на то, что в этом месте был воспалительный процесс, но больше ничего

Младшей дочери Айрата, напомним, шесть лет. Регина тоже пила курс препаратов для профилактики туберкулеза и пострадала от поражения печени, как ее сестра.

После смерти Карины родители стали каждую неделю контролировать анализы младшего ребенка. Как только показатели поднялись, сразу же обратились в больницу. Только 13 мая девочку выписали домой, но сейчас ей необходимо обследование в Москве.

К сожалению, лекарственное поражение печени (гепатотоксичность) является частым побочным эффектом при терапии от туберкулеза, ведь для лечения бактериальной инфекции, как правило, одновременно назначают несколько сильнодействующих препаратов. Однако это состояние излечимо и далеко не всегда приводит к летальному исходу.

Уголовное дело и суд

Родители Карины обращались в Следственный комитет, но им пришлось писать повторное ходатайство и привлечь к делу адвоката, чтобы было возбуждено уголовное дело. В итоге они добились своего — в конце апреля 2026 года силовики начали расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Кроме того, сейчас семья судится с больницей, чтобы получить компенсацию морального вреда. Следующая встреча назначена на 28 мая.

«Прошло первое судебное заседание. Они уже все документы переделали, написали, что дочь уже была больна туберкулезом, что ее уже было не спасти, хотя сами ей делали КТ, и на тот момент никакого туберкулеза не подтвердилось, — убежден Айрат. — Они даже внутреннего расследования не провели».

Мужчина уверяет, что писал обращение в областной Минздрав с просьбой провести проверку, но спустя несколько месяцев так и не получил от них ответа.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области ответили E1.RU, что не дают комментариев в рамках судебных разбирательств с целью исключения влияния на принятие решения судом.