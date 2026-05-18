Подлетел вверх ногами: в Ярославской области грузовик столкнулся с лосем. Видео

В Ярославской области под колеса грузовика выбежал лось. Авария произошла 16 мая около 16:00 в районе Переборского тракта возле дома № 88 Рыбинского района.
Как уточняют в полиции, сохатый выбежал из леса и угодил под колеса 41-летнего водитель грузовика ГАЗ.
«По предварительным данным, водитель не пострадал», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Видеорегистратор одного из очевидцев записал момент столкновения животного с грузовиком. На записи видно, что лось выбежал из лесной чащи прямо на дорогу. Для водителей на участке стоит ограничение скорости 40 километров в час.
В полиции проведут проверку, не нарушал ли ПДД водитель грузовика.
Ранее мы публиковали статистику, сколько диких животных обитает в лесах Ярославской области. Известно, что лосей в регионе — более 43 тысяч. Звери нередко выходят людям.
