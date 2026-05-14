«Попал на камеры видеонаблюдения»: в Ярославле у школьного забора нашли тело лося

В Ярославле у школьного забора нашли мертвого лося Источник: Жесть Ярославль / Max, Подслушано Ярославль / Max

В Ярославле у школьного забора скончался лось. Мертвое животное нашли в Дзержинском районе, рядом с гимназией № 2 на Ленинградском проспекте, 87.

В городских пабликах очевидцы начали делиться фотографиями сохатого. На них видно, что на траве у забора лежит небольшое безжизненное тело лося. Позже его накрыли белой тканью.

На запрос 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования ответили, что конкретную причину, по которой сохатый вышел к людям, назвать сложно.

«Он попал на школьные камеры видеонаблюдения. В час ночи он туда прибежал, упал и умер. Причины неизвестны. Вероятно, сбила машина или ударился о забор в панике — всё это только предположительно», — рассказали в пресс-службе министерства.

Лоси не впервые выходят к людям в Ярославской области. В конце января сохатого заметили в поселке Октябрь Некоузского округа. Животное провалилось под лед в местном пруду. Неравнодушные спасли его и согрели, однако зверь всё равно не выжил.