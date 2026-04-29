Лосей больше, чем белок: сколько диких животных обитает в лесах Ярославской области

Каких животных стало больше в Ярославской области Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославской области посчитали количество диких животных. Данными поделились в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования 27 апреля.

«Отмечено увеличение численности зайца-беляка почти до 26 тысяч особей, норки американской — до 5603 и тетерева обыкновенного — до 101 тысячи», — сообщили власти.

Сколько диких животных в Ярославской области:

рябчики — 58 тысяч;

лоси — более 43 тысяч;

белки — более 35 тысяч;

бобры — более 23 тысяч;

глухари — более 10 тысяч;

благородные олени — 1467 особей;

пятнистые олени — 1195 особей;

барсуки — более 1100.

Дикие животные могут быть опасны. В случае их обнаружения в населенном пункте или на его территории необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб — 112.

Подсчет особей провели опытные охотники и егеря. Специалисты обошли около 850 маршрутов — это более 9 тысяч километров.

Как сообщили в министерстве, основные подсчеты проводились по следам диких животных, оставленных на снежном покрове. На основе этого специалисты также сформировали список допустимой добычи на охотничий сезон 2026–2027 годов.