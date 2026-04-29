НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

зап.

 758мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,07
EUR 91,96
Новая атака на склады WB
Зажало девочку в дверях ТЦ
Здесь был Пушкин
Что со складом ВБ под Ярославлем
Убирают веранды на Кирова
Цены на отдых в августе
Встречи с мэром
Шансы «Локомотива» на чемпионство
Животные Лосей больше, чем белок: сколько диких животных обитает в лесах Ярославской области

Лосей больше, чем белок: сколько диких животных обитает в лесах Ярославской области

Публикуем данные от министерства лесного хозяйства и природопользования

1 897
Каких животных стало больше в Ярославской области | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUКаких животных стало больше в Ярославской области | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каких животных стало больше в Ярославской области

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославской области посчитали количество диких животных. Данными поделились в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования 27 апреля.

«Отмечено увеличение численности зайца-беляка почти до 26 тысяч особей, норки американской — до 5603 и тетерева обыкновенного — до 101 тысячи», — сообщили власти.

Сколько диких животных в Ярославской области:

  • рябчики — 58 тысяч;

  • лоси — более 43 тысяч;

  • белки — более 35 тысяч;

  • бобры — более 23 тысяч;

  • глухари — более 10 тысяч;

  • благородные олени — 1467 особей;

  • пятнистые олени — 1195 особей;

  • барсуки — более 1100.

Дикие животные могут быть опасны. В случае их обнаружения в населенном пункте или на его территории необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб — 112.

Подсчет особей провели опытные охотники и егеря. Специалисты обошли около 850 маршрутов — это более 9 тысяч километров.

Как сообщили в министерстве, основные подсчеты проводились по следам диких животных, оставленных на снежном покрове. На основе этого специалисты также сформировали список допустимой добычи на охотничий сезон 2026–2027 годов.

Ранее мы рассказывали, сколько животных можно добывать в Ярославской области и как оформить лицензию на охоту.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Дикий зверь Министерство природопользования Сезон охоты
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
29 апреля, 12:39
Где хоть столько оленей они видели?
Гость
29 апреля, 12:12
Как хорошо, что у нас столько диких животных! Жаль, про ежей и лисиц не написали.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем